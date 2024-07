"No hay forma de seguir", expresó un productor de Perdriel cansado de los robos en su finca

inseguridad en mendoza robo en fincas corredor productivo perdriel agrelo lujan 2.jpg La foto corresponde a un robo ocurrido en enero pasado, pero es lo que ven a diario los productores de Perdriel y Agrelo, en Luján.

"La bronca que nos llevamos es cuando venimos a la finca y los vemos cuando se llevan los palos. Les gritamos y no les importa nada, no tienen impunidad. Y esto no es solo a mi, sino a todos los vecinos", agregó el productor.

Recordó que el año pasado a una vecina le robaron le robaron 53 postes altos para sostener la malla antigranizo, los veía pasar y no podía hacer nada. La mujer vendió la propiedad cansada de la situación y el actual dueño vive la misma pesadilla a diario. "La zona es de nadie", aseguró cansado.

Pero también los trabajadores de las fincas sufren robos a diario, "tienen que esconder hasta las mochilas donde se traen la comida porque también se las roban".

Falta de seguridad en zonas productivas de Perdriel y Agrelo

Daniel contó que la Policía va cada vez que los llaman, pero les explican que mucho no pueden hacer. "Saben dónde están, los rastrean, encuentran los palos, pero los delincuentes quedan libres. En la zona nos tienen amargados, se roban lo que venga".

"Es en toda la zona de Perdriel y Agrelo, todo lo que está cerca de los asentamientos. No digo que toda la gente de los asentamientos sea mala, pero nos vuelven locos", insistió el empresario.

Mallas antigranizo, palos de algarrobo, cierres perimetrales, todo es robado por delincuentes con total impunidad.

Y relató: "Un policía me explicó que cuando estaban en el Bajo Luján estaban más controlados, hacían rondines, pero ahora están desparramados por todos lados y es imposible cuidar".

Indicó que ante esta desprotección hay vecinos que están armados y que tratan de cuidar sus fincas: "Les largan tiros y los tipos no se mueven, están acostumbrados a andar entre los tiros. Hay gente estresada, los nervios nos tienen locos".

"Cortan los alambrados para pasar. A mí me robaron todos los alambrados perimetrales. Todos. Es insostenible, ya no sabemos qué hacer", señaló Daniel y dijo que una de las ideas es finalmente vender la finca. "Es una amargura y es una bronca porque uno crió la cepa, la cuida, la poda, y que por un grupo de malvivientes estés amargado no corresponde. Las autoridades van a tener que hacer algo porque no hay forma de seguir".