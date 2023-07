Joaquín Villanueva, un abogado dueño de una finca y viñedos en Perdriel, Luján, aseguró que ya no sabe cómo hacer para que los delincuentes no cometan robos a diario en su propiedad. Dijo que desde fines del 2019 que realiza las denuncias, pero nunca pasa nada. Le robaron cinco veces el alambrado del perímetro y los ladrones hasta se llevaron las cepas de su viña para usarla como leña. Varios vecinos de la zona viven la misma situación y no consiguen una respuesta efectiva.