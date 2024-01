Productores de Perdriel y Agrelo denunciaron que ni los cosechadores se salvan de los asaltantes

Grandes y pequeños productores vitivinícolas de Perdriel y Agrelo, Luján, aseguraron que ya no saben qué más hacer para no ser víctimas de robos, asaltos y otros delitos en sus fincas a toda hora del día. Indicaron que hace cuatro años que buscan alguna respuesta y solución, pero no son escuchados. Presentaron un escrito en el Ministerio de Seguridad con propuestas que creen que puede mejorar la situación en el corredor productivo.