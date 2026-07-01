Misterio por el caso de un DJ que fue a una fiesta, terminó desvanecido y le robaron varios elementos

El DJ robado quedó internado en el hospital de Berisso.

Desmayo y robo en una fiesta

El DJ había sido contratado para musicalizar la celebración en un domicilio. Llevaba consigo su consola Pioneer y una notebook, herramientas esenciales para su desempeño. Según el relato familiar, todo parecía normal al partir. Sin embargo, el silencio de la madrugada encendió las alarmas. La madre intentó comunicarse repetidamente sin éxito, hasta que logró hablar con la madre del organizador de la fiesta, quien le confirmó que el joven aún permanecía en el lugar pero no respondía.

Al llegar al domicilio, la mujer encontró a su hijo tendido en el parque de la vivienda, con el torso mojado y rodeado de personas que intentaban reanimarlo. El cuadro era preocupante: no reaccionaba a estímulos y presentaba un estado de inconsciencia profundo. Sin perder tiempo, la familia decidió trasladarlo por sus propios medios al hospital de Berisso, donde quedó internado en observación. Los médicos evaluaron su condición, aunque las causas exactas del episodio aún no han sido determinadas con precisión.

Uno de los aspectos más inquietantes del caso es la falta de claridad sobre cómo el músico terminó en ese estado. Las autoridades investigan si se trató exclusivamente de consumos voluntarios durante la fiesta o si pudo haber existido alguna otra circunstancia, como una posible intoxicación involuntaria. Este punto resulta clave, ya que hasta el momento no hay versiones claras de los presentes sobre los hechos ocurridos después de su actuación.

A la incertidumbre médica se suma un evidente robo. Cuando la familia revisó el vehículo, descubrió que habían desaparecido la consola mezcladora y la notebook. Además, el joven no tenía el pantalón que vestía al llegar al evento. Curiosamente, le devolvieron su teléfono celular y un bolso con la billetera, lo que sugiere una selección deliberada de los objetos sustraídos. Estos elementos representan no solo una pérdida económica importante para el DJ, sino también un golpe a su capacidad de generar ingresos.