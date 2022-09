Miembro de una banda que evadió millones de pesos con facturas truchas pidió permiso para ir a Qatar

Entre los sentenciados, la mayoría recibió la pena más baja de 3 años y medio de prisión ya que no eran los cerebros de la operación sino los punteros encargados de vender los documentos a los empresarios. En este grupo se encontraba Raúl Villarreal. Si bien esa sentencia implica que sea de cumplimiento en la cárcel, este hombre se encuentra libre ya que el fallo fue apelado y la Cámara Federal de Casación todavía no se expide al respecto, es decir, no está firme.

► TE PUEDE INTERESAR: Informe I: nombre por nombre, quién es quién en la causa de las Facturas Truchas

En este contexto, el comerciante solicitó autorización ante la Justicia para que lo dejen salir del país. Detalló que uno de sus hijos lo invitó para ir a ver al Mundial Qatar 2022 a mediados de noviembre y hasta detalló la rutina de la travesía, que sería por vía terrestre hacia Chile y luego por avión hasta el destino final.

La fiscal federal María Gloria André y los abogados querellantes de AFIP emitieron un dictamen negativo al pedido teniendo en cuenta que si se confirma la sentencia Raúl Villarreal será detenido y pasará a la penitenciaría.

Se espera que en los próximos días el juez federal Julio Naciff resuelva la solicitud de Rául Villarreal, según comentaron fuentes judiciales.

Pablo Prete al momento de ser detenido. Pablo Prete, uno de los líderes de la banda, cuando fue detenido por las facturas truchas.

Evasión con facturas truchas

Una llamada anónima desató la investigación fiscal a mediados de 2015. De esta forma se desbarató una banda que al menos desde 2008 había emitido miles de facturas apócrifas totalizando una estafa a la AFIP valuada en $260 millones -aunque consideran que el monto es ampliamente superior-.

Según la tesis fiscal, la organización era liderada por Prete y Delfino, cuyo objetivo era elaborar facturas truchas que luego se las vendían a través de punteros a empresas. Al menos mil empresas eran las que compraban los documentos con los cuáles generaban su crédito fiscal ante AFIP.

Existías dos modalidades para realizar los comprobantes. Una era tomar una factura real de algún comercio que los estafadores escaneaban y luego modificaban sus datos con un software de edición de imágenes.

► TE PUEDE INTERESAR: Informe II: nombre por nombre, quién es quién en la causa de las Facturas Truchas

La segunda mecánica era buscar personas insolventes -generalmente cuidacoches- a quienes les pagaban una suma única de dinero para inscribirlos en AFIP y utilizar esas sociedades fantasmas para emitir las facturas.

¿Cuál era la ganancia? Del IVA que los compradores de la facturas obtenían como crédito fiscal un 20% era para los punteros de la organización y otro porcentaje para los cabecillas de la banda.