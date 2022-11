Masiva búsqueda en Potrerillos para encontrar a una mujer de 67 años de quien no saben nada hace días

Carolina, nuera de Dora, contó que el martes 8 de noviembre "lo único que hizo fue agarrar su cartera y salir de su casa, en Luján, donde vive con mi suegro. Ellos tienen una buena relación, pero ella está un poco deprimida porque él tiene cáncer y le cuesta asumirlo".

dora giamportone busqueda potrerillos 2.jpg Dora Giamportone es buscada por la Policía, personal de la Municipalidad de Luján, y vecinos de El Salto y Las Vegas.

Silvana y Roberto, hijos de Dora, hicieron la denuncia al no saber nada de su madre. El jueves comenzaron los rastrillajes y confirmaron que se había ido hacia Potrerillos, "un lugar que ella ama porque siempre íbamos con la familia, alquilábamos cabañas en La flor del Pago", pero como consecuencia de la enfermedad del marido de Dora debieron dejar de hacerlo, relató Carolina.

La última imagen que hay de la mujer de 67 años es en la Proveduría de Potrerillos, a muy pocos metros de la Comisaría 53. De allí salió con una botella de wisky, que habría comprado cerca de su casa, con un budín y con un alfajor. Carolina aseguró que su suegra no tiene problemas con el consumo de alcohol, por lo que entiende que esto se debió a la situación que vive con su marido.

"Desde el jueves hasta ayer hubo rastrillajes con la Policía, personal de Búsqueda de personas, con drones, con perros de búsqueda, pero nada, no se sabe nada, se la tragó la tierra", expresó angustiada Carolina y agregó que este lunes comenzaron una nueva búsqueda con la ayuda de mucha gente que vive en Potrerillos, que si bien no conoce a Dora Giamportone, se sumó para colaborar y encontrarla. "Estamos más que agradecidos con la gente que uno no conoce y se puso a ayudarnos", agregó la mujer.

Puntos de búsqueda de Dora Giamportone

Cuando los hijos de la mujer de 67 años se enteraron que la ubicaron por Potrerillos, le contaron a los investigadores que era una zona que frecuentaban en familia para disfrutar y descansar. Además de alquilar cabañas en La flor del Pago, en El Salto, detallaron que era común que recorrieran algunas capillas que hay en la zona, ya que Dora es muy devota y creyente.

dora giamportone busqueda potrerillos 3.jpg Dora Giamportone lleva 6 días sin comunicarse con su familia.

Algunos testimonios indicaron que la mujer se tomó el micro que va hacia la precordillera y que habría expresado algo sobre una capilla. Sus allegados indicaron a los pesquisas que también podría haber ido hacia el Oratorio de Las Vegas. Otra posibilidad es que haya llegado hasta unas cabañas abandonadas cerca del corralón, ubicadas en la misma calle de la Comisaría 53.

Pero en los cuatro días de rastrillajes por estos lugares no arrojaron ningún resultado, y no hay ningún indicio que Dora haya estado por esos lugares.

Datos sobre la mujer buscada

Dora Giamportone nació el 1 de enero de 1955, mide 1,68 metros y es de contextura media. Tiene el pelo castaño claro y corto, y la última vez que la vieron llevaba puesto una remera azul con flores, un pantalón tipo palazo azul o negro estampado, sandalias negras y una cartera tipo sobre negro donde lleva su billetera.

Todos los habitantes de las zonas de El Salto y Las Vegas están advertidos sobre la búsqueda y si alguien tiene algún dato puede llamar al 911 o acercarse a la Comisaría 53, para contar lo que sepa y de esa manera ayudar a encontrar a la mujer de 67 años.

De todas formas, la Policía y los pesquisas retomaron los rastrillajes en la mañana de este lunes en toda la zona de Potrerillos, quienes mantienen la esperanza que esté en alguna cabaña o refugio, ya que en estos días hizo mucho frío y llovió bastante para la ropa que ella llevaba puesta.

