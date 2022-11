Muchas hipótesis y sospechosos, un imputado y una sola certeza: la enfermera sigue desaparecida

Pero dentro de los muchos elementos y líneas investigativas que se abren, el fiscal Giaroli va recopilando elementos probatorios para determinar el paradero de Chávez, una mujer que tenía una sola amiga y un entorno que no la apreciaba, entre ellos un ex marido que dijo que era maltratadora. También hay una misteriosa llamada al 911 en la noche del 20 de julio, donde la mujer no quiso identificarse ni dar su domicilio, pese a la insistencia de la operadora, denunciando que "tenía miedo" por el inquilino (Albornoz), que estaba de fiesta con unas cinco o seis personas más, y que estaban borrachas.

Los elementos que tiene el fiscal

En una charla con Sofía Fernández, para el Noticiero Siete, Edición Central, el fiscal dio algunos detalles de la causa.

Javier Giaroli informó que en la investigación se ha citado a declarar a la operadora que atendió la llamada de la enfermera desaparecida. Esta funcionaria de la policía actuó correctamente, ya que la mujer denunciante no dio ni el nombre ni el domicilio y la operadora del 911, que se lo preguntó tres veces, se ocupó de buscarlo, y en menos de 10 minutos había un móvil en el domicilio entrevistando a la señora Chávez. En el audio se escucha la preocupación de operadora cuando Chávez dice que alguien viene, le pide que no corte, y la mujer corta.

Según el fiscal, había llamadas previas de la enfermera, como el 8 de julio del 2022 que no se difundió. El 20 a las 10.15, Chávez intentó comunicarse dos veces con su abogada, que llevaba el desalojo de los inquilinos. "Ese es el último indicio (metadatos) de que la señora Chávez estaba usando voluntariamente su dispositivo", dijo el funcionario judicial.

"Tenemos metadatos de información posterior, pero son de conexiones a datos, el intento de una llamada entrante, y el desvío al buzón de voz, que no indican que en ese momento esté viva, sino que usaron su dispositivo, hasta el día 21, a las 17, que deja de traficar datos el teléfono, y deja de registrarse su posicionamiento. Estas dos circunstancias llevan a inferir que forzosamente el dispositivo se apagó, porque se agotó la batería, o alguien lo apagó y nunca más se encendió hasta la actualidad", sumó Giaroli en comunicación por video chat con El Siete.

Otra sospechosa: su hermana

Hay un móvil de mucho peso para sospecha de Lucía Chávez, la hermana de Silvia: la disputa por la casa paterna. "Estamos ante la historia de dos hermanas que se disputaban una casa con una sucesión de hace muchos años. Evidentemente, la señora Lucía Chávez, al enterarse que su hermana desapareció, lo único que le preocupó fue tomar posesión de esa casa que por mucho tiempo ha añorado, mucho tiempo ha estado en disputa, pero sí constituyó pruebas, videos, por si alguna vez aparecía su hermana y le realizaba algún tipo de reclamo, para demostrarle cómo se encontraba la casa, inventariando lo que debería devolverle. Ella sostiene que no halló ninguna mancha de sangre en el piso", dijo el fiscal refiriéndose a videos que grabó al aprovechar la ausencia de su hermana y quedarse con la vivienda.

Respecto a los videos de Lucía, el funcionario judicial aportó: "Dentro de lo que ella filma, sí hay algunas manchas sospechosas. En este contexto tan difícil, por haberse eliminado pruebas, es una información muy valiosa para nosotros, y que es lo más cerca que vamos a estar nosotros de lo que fue la probable escena de un crimen".

"Ella limpia toda la casa y sostiene que no hay ninguna mancha de sangre en el piso. En los videos que ella filma, sí hay algunas manchas muy sospechosas. El luminol (compuesto químico que exhibe quimioluminiscencia, emitiendo luz azul al ser mezclado con el agente oxidante adecuado, como la sangre) indica lo contrario, que sí había manchas en el piso de material hemático, material genético en esos lugares", detalló .

Esta presencia de "manchas sospechosas amerita visitar nuevamente la vivienda de Silvia. "La posibilidad de concurrir nuevamente al domicilio, va haber una nueva con Luminol en varios lugares, donde se ven manchas sospechosas" adelantó el fiscal.

Hay muchos cabos sueltos en la actuación de la hermana de Silvia. "Nosotros encontramos la habitación perfectamente ordenada. En los se puede apreciar algunas circunstancias llamativas, como es ropa recién destendida con los broches. Una serie de fotos rotas sobre la cama, y una especie de pequeño santuario, por decirlo así, con fotos y velas consumidas, del matrimonio de la señora Chávez".

Para finalizar, el fiscal Javier Giaroli sumó más pruebas: "En un horno de pan encontramos en el fondo una serie de fotografías quemadas, que la señora Lucia Chávez admitió que ella las quemó porque eran fotos de sus padres, y no quería que su hermana las tuviera", dijo, para sentenciar y cerrar la entrevista: "Todo el mundo es sospechoso, ya que muchas personas se beneficiarían con la muerte de la señora Silvia Chávez".