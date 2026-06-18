Más de 100 allanamientos contra pedófilos que compartían videos y fotos en Internet

grooming La investigación por pedofilia tuvo cientos de allanamientos. Imagen ilustrativa.

Múltiples allanamientos por pedofilia

El procedimiento de múltiples allanamientos estuvo coordinado desde el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, perteneciente a la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, junto a los fiscales de Buenos Aires especializados en la temática.

Como resultado de la operación hubo 111 personas investigadas de las cuales 106 pertenecen al género masculino, 5 al género femenino. Además, trascendió la particularidad de haberse encontrado dos menores de 18 años que compartieron material de abuso sexual infantil. Ahora quedarán a disposición de la Justicia que definirá posibles imputaciones y si continúan privados de su libertad.

Finalmente, se identificaron 37 menores de edad convivientes con los involucrados en los casos de pedofilia y 4 posibles víctimas directas de abuso sexual infantil. Además, dentro de los domicilios allanados, se incluyen una unidad carcelaria, en donde los investigados se hallan privados de la libertad justamente por delitos de abuso sexual infantil.

En cuanto a los elementos incautados durante los allanamientos que se realizaron en Buenos Aires, se secuestraron 80 computadoras, 160 dispositivos de almacenamiento, 165 celulares y dos armas de fuego. A su vez, se realizaron 31 triages y/o visus sobre los elementos digitales secuestrados en búsqueda de archivos de pedofilia.