María Marta García Belsunce: el viudo Carlos Carrascosa denunció al fiscal Diego Molina Pico por encubrimiento

La denuncia fue luego de que varios testigos en el juicio señalaran a Molina Pico, incluso dos de ellos, ex comisarios, dijeron que las pistas apuntaban al ahora acusado Pachelo, pero que el fiscal la desestimó y en cambio arremetió contra el viudo, quien tras varios años de permanecer en prisión, fue absuelto por la Justicia.

Juicio Maria Marta García Belsunce.jpg María Marta García Belsunce fue asesinada en octubre de 2002 en su casa del country Carmel, de Pilar

Según la denuncia, la investigación que llevó adelante el entonces fiscal Molina Pico, permitió la impunidad hasta ahora de Pachelo, y por eso la figura de encubrimiento en el asesinato de la socióloga.

Molina Pico, actualmente a cargo de una fiscalía de flagrancia de San Isidro, será investigado penalmente por uno de sus colegas que determine la fiscalía general de San Isidro.

Además, en el juicio que se desarrolla contra el vecino Pachelo y un grupo de vigiladores privados, dijeron que Molina Pico direccionó la investigación únicamente hacia la familia de María Marta.

Crimen de María Marta Molina Pico.jpg Diego Molina Pico fue el primer fiscal a cargo de la investigación del crimen de María Marta García Belsunce, asesinada en 2002 en Pilar

En el juicio además, los propios fiscales han sido críticos hacia su colega acusándolo de ir en una dirección equivocada y no haber evaluado bien las pruebas en el marco de la investigación.

Los testimonios de la última semana del debate avalaron la hipótesis de los fiscales de juicio Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González, quienes intentan demostrar que Pachelo, de 46 años, mató a María Marta cuando lo sorprendió robando en su casa.

En ese marco, los fiscales apuntan a que Pachelo contó con la colaboración de dos ex vigiladores de Carmel, Norberto Glennon, de 57 años, y José Ortíz, de 45, quienes también están acusados en este juicio por el crimen de María Marta, pero que hasta el momento no fueron mencionados.