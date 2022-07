María Marta García Belsunce: un ex investigador del homicidio complicó a Nicolás Pachelo

Se trata del comisario general retirado Ángel Reinado Becerra, entonces a cargo de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Pilar, quien agregó que la pista que llevaba a Pachelo, de 46 años, -finalmente sentado en el banquillo de los acusados junto a dos ex vigiladores- no se profundizó por decisión del entonces fiscal del caso, Diego Molina Pico.