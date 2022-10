Levantaron el archivo de una causa contra un empleado judicial por abuso sexual a su expareja

Según el relato de la víctima, también contadora y de 42 años, en la noche del 4 de enero mantuvo una discusión con el sujeto -se reservan ambas identidades-. Pese a estar separados continuaban teniendo relaciones sexuales ocasionales pero en esa ocasión la víctima no quería. Sin embargo, terminó con el hombre encima suyo y tocando sus partes íntimas. Una situación similar se repitió seis días después en un desayunador del domicilio.

El fiscal de Delitos Sexuales, Gustavo Stroppiana, se abocó bajo la calificación de abuso sexual con acceso carnal -en dos hechos- pero el presunto agresor nunca fue imputado. Con el correr de los días se le tomó una declaración informativa, que es un paso intermedio entre ser testigo y acusado en un causa judicial.

Las evidencias se fueron sumando al expediente y el 24 de junio de 2021 el propio fiscal ordenó el archivo del expediente asegurando que no había indicios de abuso sexual, que los peritos de los organismos judiciales -CAI, EDEEAS y EPI- le restaron credibilidad al relato de la víctima y que existía un conflicto "económico de alto peso" entre ambos. La decisión del magistrado fue, lógicamente, adherida por el abogado defensor Ramiro Villalba.

El abogado de la denunciante, Sergio Salinas, se opuso y la situación fue resuelta por un juez que terminó decretando el archivo de la causa. El magistrado consideró que si bien existe un contexto de violencia de género económica y psicológica, no había pruebas suficientes para sostener la investigación por abuso sexual. Incluso los peritos oficiales detallaron que la mujer "tiende a exagerar, selecciona y omite información".

La querella volvió a apelar y en segunda instancia el caso quedó en manos de la jueza Elizabeth Magro. Este miércoles, la magistrada hizo lugar al pedido, levantó el archivo de la causa y ordenó que las pruebas sean valoradas "con perspectiva de género". Criticó que tanto el fiscal como el juez que intervinieron hablaron sobre "dogamos y generalidades de violencia de género pero poco lo aplicaron al caso concreto".

La jueza consideró que si bien los peritos oficiales descreen a la denunciante, hay otros dos testigos -una psiquiatra y un psicólogo- que refirieron una "situación asiméticra de poder, vulnerabilidad y relato con parámetros de realidad". Para el abogado defensor, estos profesionales están "parcializados" ya fueron propuestos por la querella.

La magistrada también opinó que "no se puede presumir que hubo consentimiento sexual por la falta de resistencia de la víctima. El consentimiento se puede retirar en cualquier momento. No se puede dar por sentado por haber tenido relaciones anteriores, por el estilo de vida, por la ropa que usa. El consentimiento se debe comunicar con claridad y el silencio no es consentimiento".

En definitiva, el caso recaerá en otro de los integrantes de la Unidad Fiscal de Delitos Sexuales que deberá analizarlo y volver a decidir si archiva la causa o toma otra decisión como imputar al denunciado.

Fuentes judiciales agregaron que el hombre también fue denunciado en los últimos días por una pareja anterior -madre de sus hijos- por otros hechos de violencia de género, aunque hasta el momento no ha sido notificado en ese expediente.