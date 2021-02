"No nos quedó nada, solo las paredes. Se quemó todo adentro y el techo hay que cambiarlo completo", dijo Érica Gómez (25), totalmente desolada. En la madrugada del domingo, cuando la familia no estaba en la vivienda, desconocidos intentaron ingresar para robar pero, al no conseguirlo, incendiaron la casa. El hecho se produjo en el barrio San José, del pueblo de Philipps, en Junín, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, cuando Érica, su marido y sus dos hijos, de 3 y 9 años, habían salido.