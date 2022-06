Le robaron por octava vez y decidió vender todo e irse a España

► TE PUEDE INTERESAR: "Sentía mucho asco": le arrancó parte de la lengua a su abusador

Después de la primera entradera que sufrió su comercio de baldosas y hormigón el dueño probó diferentes sistemas de seguridad que al fin a y al cabo terminó siendo derroche de dinero.

robo en una pyme 2.jpg Gabriel Dorrego dueño de la empresa que se encarga de la venta de baldosas y mobiliario urbano de hormigón en Burzaco.

Entre los diferentes métodos que todo se destacó el uso de alambre de púa, cadenas, cámaras de vigilancia y además, hizo barricadas y bloqueó de ventanas con el mismo cemento que vende. Tras los fallidos métodos de seguridad implementado Dorrego lamentó "vendo la pyme. Ya la vendí, directamente. Pagámela en cuotas, como quieras, no me importa, pero me voy".

Se instalará en España a fin de año con su familia

Por otro lado, su familia también ya comenzó a realizar los trámites de documentación correspondiente. Sus hijos ya se inscribieron en una universidad de España y a fin de año se instalará con su familia. A su vez Gabriel ya comenzó a organizar su nuevo emprendimiento y se dedicará a la venta de carteras producidas en la Argentina.

El último episodio de robo ocurrió hace cinco días cerca de las 21. Un hombre encapuchado forzó el ingreso y se metió por la ventana de la pyme. Una vez dentro del comercio el malviviente se llevó elementos tecnológicos entre los cuales se destacaron notebook y teléfonos. Por medio de las cámaras de vigilancia efectivos policiales lograron detectar que alrededor de las 5 de la madrugada el delincuentes abandono el lugar.

El emprendedor confesó "hasta nos robaron la parte de los DVR, donde filmás y queda guardada la filmación. Escarban todo porque cada vez que te roban te llevan los DVR. Entonces tenemos de a dos o tres, como para tener back up". Además, relató que el delincuente se llevó hasta las cámaras de vigilancia dejando en pie solo una.

robo en una pyme 1.jpg El último episodio de robo ocurrió hace cinco días cerca de las 21 y el malviviente se llevó elementos tecnológicos.

Por otro lado, confesó "la fábrica ya la vendo, ya me fui. No tengo más nada para hacer acá". También hizo énfasis en las ventanas tapiadas y las barricadas agregando "ahora quedó un bunker, nadie quiere trabajar acá, obviamente".

Los delincuentes revendían en el barrio los objetos robados

Por otro lado, Dorrego invitó a los dirigentes políticos a recorrer el conurbano para que conozcan "la jungla". El pequeño emprendedor comentó en TN "Estoy cansado, me cansaron. Escuchás a los políticos y no podés creer las barrabasadas que dicen, porque vos vivís en la jungla total acá y te hablan de cosas que son banales para nosotros. La realidad es otra. Los invitaría a que se acerquen al conurbano para que vean lo que es esto".

Además, hizo énfasis en la presión impositiva que cargan los pequeños y medianos emprendedores. "El problema es que vos venís todo el día de un problema tras el otro, con el gasoil, con los impuestos, con que la AFIP te hace un embargo. Siempre estamos atrasados con los impuestos. Terminamos siendo delincuentes".

En una recorrida por lo que fue su pyme, Dorrego mostró cómo quedó el galpón donde almacenaba todos los productos que vendía, los cuales se encontraban a la intemperie dado que le había robado las chapas que los cubrían. "En la pandemia, saltaban el paredón y se robaban las chapas, de a cinco o diez por vez", relató.

Siempre que ocurría algún robo los vecinos se encargaban de alertar al al dueño de la situación. Dorrego confesó "me llamaban para avisarme que las estaban vendiendo en el barrio". Para finalizar habló sobre la situación de empleo que está atravesando el país "Tenés a un montón de gente que tiene planes, todo el tiempo con planes, entonces no conseguís gente para trabajar".