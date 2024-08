Las imágenes de uno de los rugbiers franceses y la mujer denunciante en el ascensor del hotel

ascensor franceses 1.jpg Captura de pantalla del video tomado dentro del ascensor del hotel Diplomatic en la que la denunciante de abuso y el presunto agresor se besan.

Los fotogramas muestran cómo la mujer que señaló en la Justicia a los rugbiers está acompañada por uno de ellos, a quien había conocido en el boliche Wabi, desde donde se trasladaron en remis al hotel cinco estrellas ubicado en calle Belgrano al 1.041.

Según el relato de la supuesta víctima, ella fue abusada sin profiláctico y golpeada por Auradou y por su compañero Oscar Jegou (21), quien apareció de repente, la sometió e incluso también la habría golpeado.

El Cuerpo Médico Forense constató al menos 15 lesiones en distintas partes del cuerpo, según contó su abogada defensora Natacha Romano.

Ascensor franceses 2.jpg Hugo Auradou, uno de los rugbiers franceses acusados de abusar de una mujer mendocina de 39 años durante su estadía en Mendoza. Imagen del expediente judicial

Más elementos de la causa que se filtraron en un momento clave

Este lunes, los jugadores del Seleccionado Francés de Rugby que están con prisión domiciliaria en una casa de la Quinta Sección podrían recuperar la libertad a la brevedad, como lo solicitó su abogado defensor Rafael Cúneo Libarona, en caso de que el fiscal Darío Nora no dicte la prisión preventiva.

Desde la querella soltaron que es muy suspicaz que se hayan dado a conocer audios e imágenes, justamente en horas decisivas y que fueron sacadas de contexto, manifestaron ante la consulta de Diario UNO.

Precisamente este viernes trasciendieron en el programa No tenés cara de Radio Nihuil los audios que intercambió la denunciante con su amiga en la que habla lo vivido aquella madrugada del 7 de julio, luego del partido con Los Pumas en el Estadio Malvinas Argentinas.

Llegaron los rugbiers franceses a Mendoza2.jpg Los rugbiers fueron trasladados de Buenos Aires a Mendoza en un rápido procedimiento ordenado por la Justicia de Mendoza.

Los audios de la denunciante de abuso sexual con una amiga

Los audios son parte del intercambio por Whatsapp que la misma querella aportó al expediente con la estrategia de mostrar que fue gracias a su amiga que cayó en la cuenta de que había sido una víctima de abuso sexual.

Mientras que para la defensa es una prueba contundente de que las relaciones sexuales fueron consentidas.

Aquí algunos fragmentos:

Loca, gracias por el aguante. Por todo. Conocí a un rugbier francés. Altísimo el chabón, re lindo (risas) Re lindo. Y llegue a mi casa a las 9 de la mañana, a las 9 Loca, gracias por el aguante. Por todo. Conocí a un rugbier francés. Altísimo el chabón, re lindo (risas) Re lindo. Y llegue a mi casa a las 9 de la mañana, a las 9

Me cagó a palos. Me agarró los cachetes y me ha dejado unos machucones en la cara, en la mandíbula, en la cola; rasguñones en la espalda, no sabés... Tremendo el pendejito Me cagó a palos. Me agarró los cachetes y me ha dejado unos machucones en la cara, en la mandíbula, en la cola; rasguñones en la espalda, no sabés... Tremendo el pendejito

Boluda: me hizo mierda el chabón. Tengo machucada la espalda, tengo machucada la mandíbula, tengo morado un ojo, tengo moradas todas las telas... Machucones en el culo, me hizo mierda. Tengo un ojo morado. El chabón, re enamoradizo, pero cuando cogía... una pija gigante, tremendo el morocho, hermoso... unos ojos... Pero me tuve que tomar un diclofenac porque me hizo mierda. Imagínate con las muelas, que me pegara cachetazos, la mandíbula la tengo moreteada Boluda: me hizo mierda el chabón. Tengo machucada la espalda, tengo machucada la mandíbula, tengo morado un ojo, tengo moradas todas las telas... Machucones en el culo, me hizo mierda. Tengo un ojo morado. El chabón, re enamoradizo, pero cuando cogía... una pija gigante, tremendo el morocho, hermoso... unos ojos... Pero me tuve que tomar un diclofenac porque me hizo mierda. Imagínate con las muelas, que me pegara cachetazos, la mandíbula la tengo moreteada

