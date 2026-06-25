La Justicia de Salta investiga el posible crimen de un niño de 2 años y se ordenó la detención de su madre y padrastro. Mientras se aguarda al resultado preliminar de la autopsia para conocer los motivos del deceso. Un dato que expusieron los abuelos paternos de Thiago Altamirano es que desde 2025 venían denunciando a la mujer por maltratos.
Las críticas tras el crimen de un niño de 2 años: "Sabían bien que la madre es adicta y alcohólica"
La madre y el padrastro del pequeño se encuentran sospechados de cometer el crimen y están detenidos
La Fiscalía investiga las circunstancias que rodean la muerte del niño de 2 años, ocurrida en las últimas horas en la zona sudeste de la ciudad de Salta.
Según consta en las actuaciones, el niño fue llevado al hospital Papa Francisco por su madre y, ante la gravedad de la situación, fue derivado al hospital Materno Infantil, donde arribó sin signos vitales.
La investigación por el presunto crimen
Ante el reporte de lo sucedido, desde la Fiscalía se dispuso la intervención de personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales para realizar las tareas de rigor en la vivienda, así como el traslado del cuerpo del niño al Servicio de Tanatología Forense para realizar la autopsia.
Mientras aguardan al resultado de la necropsia que se realiza al cadáver del niño, el fiscal solicitó ante el juez de Garantías en turno la detención preventiva de la madre del menor y de su pareja.
Además, los familiares directos recibieron asistencia, asesoramiento y contención. Justamente los abuelos paternos fueron los que levantaron la voz tras el presunto crimen. “Pasó lo que no queríamos que pasara. Mi nieto de dos años falleció a manos de la madre y la pareja de ella, a golpes”, manifestó Marta en diálogo con medios locales.
Tanto ella como su marido cuestionaron la lentitud de la Justicia y los reiterados reclamos ante organismos judiciales. En este sentido, recordó que habían participado activamente en la crianza del niño y de su hermano menor, un bebé de 10 meses. “Prácticamente nosotros criamos a los bebés y la Justicia nos los sacó de la mano cuando sabían bien que la madre es adicta y alcohólica”, sostuvo tras conocerse la investigación por el crimen.