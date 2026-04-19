La Policía desartículó una red de narcos que vendía en Mendoza y distribuía en el Sur

El operativo tuvo como resultado la detención de cinco personas y el secuestro de más de cuatro kilos de cocaína, además de marihuana, dinero en pesos, dólares y moneda extranjera, teléfonos celulares, balanzas de precisión y una prensa utilizada para el armado de ladrillos de droga. También incautaron autopartes de un vehículo con pedido de secuestro vigente, lo que permitirá ampliar la investigación sobre la operatoria del grupo.

De acuerdo con las tareas de inteligencia, la organización contaba con una estructura definida para el ingreso de estupefacientes desde el norte del país, su distribución en el Gran Mendoza y el posterior traslado hacia provincias del Sur. Este mismo circuito ya había sido detectado por la PCN en octubre de 2025, cuando interceptó un envío de cocaína de máxima pureza.