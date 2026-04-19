La Policía Contra el Narcotráfico allanó 10 casas en Las Heras, Godoy Cruz y Luján de Cuyo durante el fin de semana que permitieron desarticular una organización criminal dedicada al comercio y tráfico de estupefacientes hacia el Sur del país.
La Policía desartículó una red de narcos que vendía en Mendoza y distribuía en el Sur
Los allanamientos fueron realizados en Las Heras, Godoy Cruz y Luján de Cuyo. La banda tenía cuatro kilos de cocaína
El operativo tuvo como resultado la detención de cinco personas y el secuestro de más de cuatro kilos de cocaína, además de marihuana, dinero en pesos, dólares y moneda extranjera, teléfonos celulares, balanzas de precisión y una prensa utilizada para el armado de ladrillos de droga. También incautaron autopartes de un vehículo con pedido de secuestro vigente, lo que permitirá ampliar la investigación sobre la operatoria del grupo.
De acuerdo con las tareas de inteligencia, la organización contaba con una estructura definida para el ingreso de estupefacientes desde el norte del país, su distribución en el Gran Mendoza y el posterior traslado hacia provincias del Sur. Este mismo circuito ya había sido detectado por la PCN en octubre de 2025, cuando interceptó un envío de cocaína de máxima pureza.
La intervención permitió anticipar a un nuevo traslado de droga que estaba próximo a concretarse, evitando que el cargamento continuara su circuito de distribución.
“Cinco detenidos y más de cuatro kilos de cocaína secuestrados en operativos contra una organización que distribuía droga en la provincia. La investigación permitió desarticular una red que traía estupefacientes desde el norte, operaba en Mendoza y tenía como destino el sur del país”, señaló la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.
“La intervención permitió interceptar la distribución antes de que la droga siguiera circulando. En Mendoza el orden no se negocia y la seguridad es prioridad”, concluyó.