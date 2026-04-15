El Tribunal Oral Federal 3 de Capital Federal condenó a Fernando Piti Estrada Gonzáles tras ser considerado líder de una banda criminal que se dedicó entre 2009 y 2023 a la venta de drogas dentro del la villa 1-11-14, en la zona porteña del Bajo Flores. Se trata de la organización de narcotráfico con mayor presencia en el país, debido a su extensión territorial temporal.
Cómo operaba la mayor banda narco de Argentina: dos hermanos que se turnaban cada 28 días
Uno de los líderes de la narcobanda fue condenado a una pena de 17 años y medio de prisión en los últimos días
El Piti Estrada recibió una pena de 17 años y 6 meses de prisión luego de ser declarado organizador de una empresa destinada al tráfico de estupefacientes y además coautor del delito de acopio de armas de fuego, sus piezas y municiones.
Las autoridades informaron que los fundamentos de la decisión de la pena establecida contra el Piti Estrada, que estuvo prófugo durante 13 años, se conocerán recién el próximo 13 de mayo.
La mayor narcobanda de Argentina
En el alegato realizado en marzo de este año, el fiscal general había señalado que Piti Estrada junto a su hermano Marcos habían liderado una banda que se encargó de la introducción, el almacenamiento, el fraccionamiento y la distribución de marihuana, cocaína y sus derivados.
El fiscal Diego Velasco resaltó que la banda criminal fue investigada en distintos expedientes y que, entre todos los procesos, había alrededor de 180 personas condenadas por su participación en la banda narcocriminal, destaca el documento del portal Fiscales.
Además, explicó que la organización funcionaba en turnos de 28 días: uno comandado por Marcos y otro por Piti Estrada. En ese sentido, durante su exposición repasó la declaración de un imputado colaborador, que detalló cómo funcionaba la banda y consideró que su relato fue ratificándose a partir de testimonios y pruebas incorporadas al caso.
“Durante todo el tiempo que estuvo prófugo y hasta 2023, seguía manejando el negocio dentro de la villa en el turno que le tocaba”, sostuvo el fiscal Diego Velasco en su alegato. Además, indicó que los hermanos se dividían las funciones para generar “un negocio fructífero” con la droga para ambos donde “no se pisaban entre ellos”.
“Se trata de la mayor banda que ha operado en Argentina por el gobierno territorial y por el tiempo que permaneció en funciones”, había remarcado, así como también agregó que era manejada desde Perú por el imputado, que ordenaba el ingreso de la droga al barrio desde países limítrofes.