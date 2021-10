La madre de Lucía Inés Fernández aseguró que su asesino volvió al colegio

"Pedimos justicia. Cómo puede ser que a mi hija la mató, ¿qué le hizo mi hija? nada, mi hija no le hizo mal a nadie. No puede ser, a mi hija no. Ella era muy buena, qué se cree ese maldito", reclamó Rosalba a dos meses del asesinato ocurrido el 24 de agosto.

femicidio lucía ines fernandez.jpg La chica de 15 años fue asesinada de 15 puñaladas en una finca abandonada en Maipú.

Y sostuvo que el adolescente "dijo que estaba embarazada y no es verdad. En la autopsia confirmaron que no estaba embarazada, entonces ¿por qué me la mató?".

La mujer contó que decidieron mudarse luego del crimen de su hija ya que aseguró que no podían seguir en la misma casa donde Lucía un día se fue y nunca más regresó. "Anda suelto ese maldito. Cómo el gobernador puede permitir algo así", insistió desconsolada.

Aseguró: "Llamo al fiscal y no me contesta, me dijo que iba a estar bastante tiempo en ese lugar y ya está suelto, ya lo vieron en Palmira".

Respecto a su hija, Rosalba recordó: "Yo iba a todos lados con ella, la cuidaba tanto porque el año pasado la violaron. Ahora me descuidé unos días porque tenía anginas, mi hija se fue sola y no volvió más. Yo le decía que cuando tuviera novio que nos contara, que lo trajera a la casa para conocerlo, porque hay mucha gente mala, pero ella era muy vergonzosa".

"Yo ahora tomo medicación para dormir y para la depresión. Antes no tomaba nada y ahora sí, todo por ese maldito que mató a mi hija", expresó.