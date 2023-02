La hermana del comerciante asesinado en Guaymallén aseguró: "Se nos paralizó la vida"

asesinatos en mendoza normerto martin salzmann 6.jpg Norberto Martín Salzmann tenía 51 años. El día anterior a ser asesinado había comprado dólares para viajar a Brasil con su familia.

"No podía creer estar el otro día las 3 de la madrugada tener que elegir un cajón para mi hermano, como si fuera una ropa", soltó en medio de su sufrimiento.

Agregó: "Necesito que se haga justicia. Yo confío en la fiscal Claudia Ríos, nos atendió excelentemente bien, pero por favor que no nos defraude. Necesitamos saber quién hizo esto. Algo hay atrás, porque sabían todo, sabían toda la movida de mi hermano. Lo que más pido es justicia".

En la Legislatura, fueron recibidos por Evelin Pérez, diputada provincial de la UCR, y vicepresidenta de la Comisión de Derechos y Garantías.

asesinatos en mendoza normerto martin salzmann 5.jpg Patricia Salzmann, hermana del comerciante de Guaymallén, aseguró que los autores del crimen sabían todo el movimiento de Martín.

Cómo se enteró la familia del crimen de Martín Salzmann

Patricia Salzmann junto con sus padres viajaban hacia Brasil: "El lugar donde íbamos no era el mismo lugar al que iba a ir él. Iba a viajar el martes, y si podíamos nos íbamos a encontrar, pero era difícil porque era mucha la distancia".

"Casi llegando a la frontera, la mamá de mis sobrinas me llamó desconsolada y me dijo que le habían disparado, pero pensé que era una pierna o un brazo. Me decía que estaba tirado y que la ambulancia no se lo había querido llevar. Me pasó con mi sobrina y me dijo que estaba muerto. No lo podía creer, estoy sin palabras con todo esto. Mi sobrina está mal, muy mal", relató Patricia.

Del movimiento que el comerciante Martín Salzmann había hecho en los últimos días, la hermana dijo que sabía que había cambiado dólares para viajar a Brasil, pero no sabía mucho más.

asesinatos en mendoza normerto martin salzmann 7.jpg Salzmann jugaba al rugby con el equipo de veteranos del club Banco Nación.

El crimen del comerciante de Guaymallén

Hacía muchos años que Martín Salzmann tenía su lubricentro llamado Penta, ubicado en calle Mitre 2.118, casi esquina Mathus Hoyos, de Guaymallén. Hasta allí llegaron delincuentes en la siesta del jueves 16 de febrero en una camioneta Chevrolet S-10, donde amenazaron a punta de pistola a su hija mayor y le exigieron dinero.

Al escuchar esto, Salzmann salió inmediatamente de su casa, que está separada por una cortina del negocio, para defender a su hija. Finalmente, le robaron los dólares que tenía en una caja fuerte, y antes de irse lo golpearon dos veces y luego le dispararon en el pecho.

lubricentro-asesinato-asalto-guaymallen-camioneta (1).jpg Así quedó la camioneta Chevrolet S-10 en la que escaparon los asesinos de Norberto Martín Salzmann.

Los asaltantes escaparon en la camioneta, la cual fue encontrada más tarde completamente quemada en un descampado en el interior del barrio Capilla de Nieve, cerca de donde ocurrió el crimen. Allí constataron que el vehículo había sido robado unos días antes.

La fiscal de Homicidios Claudia Ríos investiga el asesinato y está detrás de los pasos de los autores del hecho.

