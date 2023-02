Una mujer contó cómo el comerciante asesinado en Guaymallén salvó a su hijo del ataque de motochorros

Eliana relató que ella y su familia conocían al comerciante hace muchos años, ya que jugaba al rugby de veteranos con su marido en el Banco Nación. Además, eran clientes hacía tiempo de su lubricentro, y compartían actividades en la parroquia Nuestra Señora de la Consolata.

asesinatos en mendoza normerto martin salzmann 7.jpg Norberto Martín Salzmann jugaba al rugby en Los Quirquinchos, en el Club Banco Nación.

"Era un enamorado del deporte, y muy trabajador. El lubricentro lo empezó de abajo, en el garaje de su casa hace más de 10 años. Era como un gran cachorro", describió.

"En diciembre mi hijo, de 27 años, que es profesor de Educación Física, salió a correr. Iba por la calle paralela a Mitre, que es Teniente Ibáñez, y se dio cuenta que lo perseguía una moto, vio que lo rodeaban y decidió irse para el local de Martín", expresó la mujer.

Cuando el joven llegó al lubricentro, "Martín le dijo si quería que llamara a su padre para que lo fuera a buscar, pero mi hijo le dijo que no. Así que esperaron en el negocio hasta que los motochorros se fueron. Ahí Martín le llamó un taxi, por más que vivimos a 10 cuadras, pero para que mi hijo llegara tranquilo a casa".

El temor a los motochorros se debía a que antes de este episodio, precisamente en septiembre, Eliana fue víctima de esta modalidad delictiva: "Fue por Mathus Hoyos y Maure, cuando volvía del gimnasio en bicicleta y vi la sombra de los motochorros que me rodearon. Me empujaron, me tiraron al suelo, y yo empecé a gritar muy fuerte pidiendo auxilio. Los vecinos empezaron a salir y se fueron".

asesinatos en mendoza normerto martin salzmann 4.jpg Norberto Martín Salzmann tenía dos hijas. Fue por defender a una de ellas cuando fue asesinado en Guaymallén en la tarde del jueves 16 de febrero.

Inseguridad en Bermejo

La residente del distrito Bermejo aseguró que hay muchos delitos. "A varios vecinos les robaron bicicletas, celulares, atacan a los chicos. Actúan motochorros especialmente por calle Maure, que es una zona propensa y fácil para escaparse", indicó Eliana.

Pero los robos o asaltos no son solo en las calles sino también en las viviendas. "Yo vivo en un callejón comunero, pero que por seguridad los vecinos decidimos poner un portón eléctrico para tener más seguridad, sobre todo en la noche. Pero así y todo saltaron el portón y entraron a algunas de las casas con la gente adentro", afirmó.

"Es una zona urbano rural con bastantes fincas. Ahora se está construyendo el Parque Costero, que antes era una zona de cañaveral, pero igual es fácil de cruzar. Es como una gran acequia y pasan directo al barrio Ujemvi", agregó la mujer.

lubricentro-asesinato-asalto-guaymallen.jpg El lubricentro de Salzmann, donde fue asesinado. está ubicado en calle Mitre 2.118, casi Mathus Hoyos, de Guaymallén.

El crimen del comerciante de Guaymallén

Norberto Martín Salzmann fue asesinado de un disparo en el pecho en su negocio de calle Mitre 2.118, casi Mathus Hoyos, de Guaymallén, alrededor de las 15.20 del jueves.

Fue cuando escuchó que delincuentes habían entrado a su lubricentro y amenazaron a su hija, de unos 20 años, a quien le exigían dinero. Él salió a defenderla, pero en ese momento lo golpearon con una barreta, le dispararon en el pecho y escaparon con el dinero, específicamente dólares que había comprado el día anterior para irse de viaje a Brasil con su hija, sus padres y su hermana.

asesinatos en mendoza normerto martin salzmann 3.jpg Norberto Martín Salzmann tenía 51 años y hacía más de 10 que habría iniciado con el lubricentro en el garage de su casa.

Salzmann murió en el momento, mientras que los delincuentes escaparon en una camioneta Chevrolet S10 que fue encontrada horas más tarde completamente incendiada en un descampado en el barrio Capilla de Nieve.

La fiscal de Homicidios Claudia Ríos está a cargo de la causa y trabaja minuciosamente para encontrar a los autores del crimen.

