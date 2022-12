La familia de Luziano Moreno reveló que Pablo Rivas pidió juicio abreviado y luego se arrepintió

Quien más dolor e indignación por la maniobra realizada por Rivas Stewart fue la mamá de la víctima, Silvia Potenzone, que en una entrevista de Noticiero Siete -El Central- arremetió este jueves contra el acusado. "El imputado en el caso había aceptado hacer un juicio abreviado, donde él aceptaba todos los cargos, aceptaba la (reclusión) perpetua, y de repente, fuimos esta mañana (por este jueves) a la audiencia y se negó. No quiso. Todos tuvimos que venir a ver lo que el "señor" quería...", dijo.

Luego agregó: "Nos sentimos muy molestos, porque nos manipula de la forma que quiere. Demuestra cada día más que es un asesino, y que no tiene un poquito de clemencia por nosotros. No tiene sentimientos ese ser".

"Después de lo que ha hecho, debería tener un poquitito de apertura, pensar en lo que hizo. Pero no, evidentemente no tiene ningún tipo de sentimientos" Silvia Potenzone, mamá de Luziano Moreno

Molesta con las veleidades y frialdad del Pablo Rivas, Silvia disparó: "Él es un asesino, y si no se arrepiente, significa que va a salir (en libertad) y va a volver a hacer lo mismo".

Respecto al curso del juicio, si se buscará que sea abreviado, como amagó el imputado, o juicio por jurado, donde Rivas Stewart arriesga reclusión perpetua, la mamá de Luziano comentó: "Esto continuará, como iba a ser originalmente, el 28 de febrero. Ahora se eligen los jurados, para el juicio por jurado", concluyó la mamá del infortunado periodista deportivo.

El único detenido y sospechoso por el asesinato de Luziano Moreno, Pablo Rivas, fue imputado por el crimen en el Bombal y por intento de robo, según indicó en su momento la fiscal de Homicidios Claudia Ríos.

Por lo tanto, Pablo Lorenzo Rivas, de 27 años, ex empleado judicial de San Rafael, fue imputado por homicidio criminis causa en concurso real y robo en grado de tentativa, por ser el presunto responsable de la muerte de Luziano Moreno.