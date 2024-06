La familia de Honoria Jorge la buscó por el río Tunuyán pero no tuvieron resultados positivos

La familia de Honoria Jorge, de 87 años, no deja de buscarla luego de un mes de no saber nada de ella. El domingo hicieron un intenso rastrillaje por el río Tunuyán, ubicado a menos de 7 kilómetros de la casa de la mujer y uno de los lugares donde tenían que le hubiese pasado algo, pero no encontraron ningún indicio de la mujer.