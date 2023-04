La esposa de Cacho Garay: "Me obligaba a tener relaciones con mujeres"

►TE PUEDE INTERESAR: Denunciaron a policías que se sacaron fotos con Cacho Garay en un procedimiento en el que debían acompañar a la esposa

Pero en Carlos Paz, donde tenían tres presentaciones en Semana Santa algo pasó en el hotel que obligó al personal de seguridad a intervenir. El mendocino suspendió las dos presentaciones que todavía no realizaba y regresó a Mendoza. Antes de que la mujer volviera a la provincia, radicó una denuncia por amenaza simple contra él.

Verónica Macías esposa de Cacho Garay 2.jpg Otros tiempos. Cacho Garay y Verónica Macías.

Una vez en Mendoza, Macías fue a buscar algunas pertenencias al domicilio que ambos compartían en Luján de Cuyo y luego radicó una segunda denuncia, esta vez por amenazas agravadas por violencia de género.

Este viernes la mujer de Cacho Garay dijo cosas impactantes en Intrusos

En primer lugar consideró que su vida fue una "tortura absoluta" desde que se casó. "Para que me entiendan. Yo estoy recién cayendo en mi realidad, en lo que me pasa, a través de de cómo llegué a ese a ese refugio donde me asistieron psicólogas, asistentes sociales, especialistas, me hicieron pericias y todo se puede probar".

Luego reveló que en muchas ocaciones quiso escaparse "entonces recibía las amenazas de él, me decía que me quería matar con armas, con golpes, con insultos, diciéndome que conocía muchas personas, que nunca me iban a creer", dijo.

Verónica Macías esposa de Cacho Garay 3.jpg Verònica Macías.

Más tarde especificó: "Yo trabajé siempre al lado de él, porque no me dejó nunca jamás crecer. A mí me duele mucho y lo único que me importa en este momento es haberme dado cuenta, cuando me revisaron, de todos los abusos que sufrí por él, que él me hacía tener, obligada, relaciones con otras personas, con mujeres, mujeres que, obviamente, lo apañan a él. Una se llama Sandra, otra se llama Norma. Son personas que viven de él, reciben plata y por eso se mantienen calladas. Yo hoy me siento sucia, siento que no tengo futuro. No me importa lo que digan, estoy destruida".

Y dio más detalles: "Abusó de mí desde todas las maneras posibles, ejerció violencia de todas maneras posibles. Nunca tuve una tarjeta de crédito, yo no podía salir, yo no sé lo que es ir a tomar un café con una amiga ni salir a la noche, porque me empezaba a amenazar. Para él todas mis amigas son locas, nunca pude compartir un cumpleaños con ellas, nada. De hecho, estaba privada de la libertad". En este punto dijo que el humorista tenía una llave más (que ella no tenía) para dejarla encerrada.

Finalmente remarcó: "Yo naturalicé todo, los abusos, la violencia. Yo me sentaba a hacer pis y había un hacha, y su argumento era siempre, 'por si entraba un chorro', había armas por todos lados, las que salieron a la luz no son las armas que yo declaré, las armas esas las escondió, y eso se se tiene que investigar. No soy la primera, no, hay otra víctima, la que no puedo nombrar sin que esa me autorice, pero hay las víctimas de él. Su hijo no lo puede ni ver".