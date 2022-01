La empresa AP Piscinas acumula más de 50 denuncias por estafa en la colocación de piletas

AP Piscinas.jpeg Varias víctimas quedaron con sus patios con pozos gigantes y sin piletas.

A los sospechosos ya le notificaron que continuarán detenidos en la Comisaría 11 –todavía no presentan abogado particular y están con un defensor oficial-, aunque esa situación podría cambiar en los próximos días ya que no tienen antecedentes penales y el delito de estafa puede ser excarcelable –penas de 1 mes a 6 años-.

Mientras tanto, las autoridades judiciales continúan recabando pruebas en contra de los sospechosos. Se está analizando documentación que fue secuestrada durante los allanamientos del jueves y también se citó a declarar una empleada administrativa de AP Piscinas. Si bien varias víctimas creen que fue cómplice de los fraudes, fuentes judiciales detallaron que no existen sospechas firmes en su contra y, por el contrario, aportó información valiosa para la pesquisa.

ap piscinas.jpg La documentación que se secuestró durante los allanamientos.

Los investigadores también están buscando definir cuáles son los casos que se pueden calificar como estafa y cuáles son incumplimientos contractuales que no recaen en una causa penal. “Hay muchos casos que terminaron la pileta pero les pusieron una bomba de filtrado más chica o el trabajo quedó defectuoso. Eso no se califica como estafa. Sí lo es en los casos que cobraron el dinero, hicieron un pozo en el patio y jamás volvieron, por ejemplo”, graficó una fuente judicial.

En función de ordenar el expediente, desde la Unidad Fiscal de Delitos Económicos emitieron un comunicado con los pasos a seguir para las personas que quieran radicar una denuncia en contra de AP Piscinas: