La denunciante de abuso sexual en la Sexta Sección dio detalles: "Pensé que me mataba"

Supuesto abusador en la Sexta Sección.jpg El sospechoso de abuso sexual fue identificado luego que la víctima viralizó el video de las cámaras de seguridad de su negocio de la Sexta Sección.

"Yo le decía que me dejara ir y que hiciera lo que quisiera, pero él me pedía la llave. Le dije que no sabía dónde la había puesto, estaba muy nerviosa, solo pensaba que me iba a encerrar y no toleraba la idea", relató la dueña del cotillón de calle Jorge A. Calle, a metros de un supermercado y de calle Boulogne Sur Mer, de Capital.

Detalló: "Me hacía señas que tenía algo debajo de la manga, como un arma. Después vi que no tenía nada, o tenía algo con pico con lo que me golpeó la cabeza y me sangraba"

La comerciante aseguró: "Estoy segura de que fue un ataque sexual; me alcanzó a tocar". Y agregó: "En un momento se detuvo y se fue. No sé si fue por mis gritos y forcejeo. Yo intentaba pegarle patadas, pero era re largo. Quizás por mi sangre o porque sintió a los vecinos afuera, se paró y se fue".

►TE PUEDE INTERESAR: Un corte del servicio de agua potable afecta a varios puntos del Gran Mendoza

Denuncia de abuso sexual en un cotillón de Capital

"Físicamente estoy algo adolorida porque recibí algunos golpes, pero yo pensé que me mataba. Cuando el tipo se fue, el alivio que sentí fue impresionante. La gente que se acercaba y les decía que estaba bien porque yo me hacía muerta", describió la dueña del cotillón.

Relató que los vecinos se dieron cuenta de que algo pasaba dentro del negocio, creyeron que era un robo y llamaron al 911. Cuando el hombre escapó, los vecinos salieron detrás de él para atraparlo.

►TE PUEDE INTERESAR: Absolvieron y liberaron a un pastor evangélico que estaba acusado de dos abusos sexuales

Embed

"Mis vecinos y muchos que salieron del supermercado me dejaron hasta las bolsas y salieron a correrlo para atraparlo", indicó. "Cuando yo salí también estaban los Preventores porque mandé una alerta de pánico. Les dije que no me quería robar sino que me pedía las llaves. Tenía todo pero me quería encerrar".

"Lo que más me dolió de esto es que un vecino lo correteó, ellos se arriesgaron, lo agarraron y después quedó en libertad. Yo creo que eso también me movió a viralizar porque estaba suelto, y yo tengo hijas, amigas", sostuvo la mujer.

Dijo que no logra entender cómo el agresor se metió a su comercio en un momento en que había mucho movimiento en la zona. "Cuando cerré la cortina, me firmé la sentencia", aseguró.

La víctima apuntó a los jueces que liberan delincuentes

Cuando llegó la Policía y los vecinos de la víctima le entregaron al sospechoso, pensaron que había cometido un robo. "Lo detuvieron pensando que me había robado. Cuando lo revisaron no tenía nada y lo dejaron en libertad. Ahí es donde se da la confusión", agregó la presunta víctima.

Y afirmó: "Ahora está detenido, pero yo sé que después sale. La Policía se portó espectacular conmigo, uno de ellos se quedó hasta el momento que me fui del negocio. Después lo buscaron por cielo y tierra hasta que lo encontraron".

"También necesitamos que la Policía esté un poco más empoderada. Son personas como nosotros que están trabajando y no sé si reciben el apoyo necesario. Los juzgan si actuaron de más o de menos, y después los jueces los largan y quedamos las familias y víctimas con miedo".

►TE PUEDE INTERESAR: Encontraron al camionero mendocino en Chile y su familia aseguró que estuvo secuestrado

abuso sexual detenido cotillon sexta sección capital.jpg Imagen de la cámara de seguridad del cotillón de Capital, donde la dueña le abrió a un hombre en el momento que cerraba el negocio.

El hombre que fue capturado en la noche del jueves en el barrio San Martín, de Capital, fue identificado como M.G.A, de 30 años, quien tiene antecedentes por robos y asaltos con armas de fuego desde el 2013 en adelante.

Además tiene causas por abuso sexual que están vigentes. Su última condena fue por un robo agravado cometido con un arma de fuego de juguete y salió en libertad en agosto del 2024.

La denunciante del abuso sexual contó que en el momento de hacer la denuncia aportó los datos de otra mujer, quien identificó al sospechoso por haber abusado de ella en una situación similar, pero en ese caso ella no tenía imágenes para mostrar su cara.

El accionar policial investigado por la Inspección General de Seguridad

Dos policías están en la mira de la Inspección General de Seguridad luego de dejar en libertad a un hombre sospechado de encerrar y abusar de una comerciante de la Sexta Sección, en Capital. Creyeron que se trataba de un robo, pero como el sospechoso no tenía nada en su poder lo dejaron ir, sin identificarlo ni verificar el extenso prontuario que tiene. La víctima viralizó el video de su negocio, lo identificaron y lo capturaron un día después.

Marcelo Puertas, titular de la Inspección General de Seguridad, aseguró que son dos los policías que son investigados por dejar en libertad a un sospechoso de delito.

►TE PUEDE INTERESAR: Un niño de 10 años participó de robos en Guaymallén junto a dos adultos y fue retenido por la Policía

Policía de Mendoza Alameda Capital.jpg La denunciante de abuso sexual dijo que entiende a los policías que liberaron equivocadamente al agresor ya que pensaban que le había robado.

Especificó que, a pesar de que el hombre no tenía armas ni nada robado, los efectivos deberían haber alertado a la Oficina Fiscal sobre la situación para pedir directivas de cómo intervenir en el caso, pero no lo hicieron.

Otras personas ligadas a la investigación indicaron que los policías no actuaron como debían, ya que no indagaron más sobre lo ocurrido y actuaron con poco criterio, puesto que deberían haberlo trasladado a la Comisaría hasta que se supiera qué había pasado.

Cuando se viralizó el video del cotillón, donde se puede ver la cara del sospechoso con claridad, personal de Investigaciones salió a su búsqueda hasta que lo atraparon en la noche del jueves en el barrio San Martín, donde se resistió y agredió a policías hasta que pudieron arrestarlo y subirlo al móvil.

Quedó imputado por privación ilegítima de la libertad seguido de abuso sexual simple, hecho que es investigado por el fiscal de Delitos no especializados, Santiago Garay.