Encontraron al camionero que había desaparecido en Chile y aseguró que está bien

camionero andres pasero chile.jpg El camionero Andrés Pasero, de 34 años, se comunicó con su familia luego de dos días de no saber nada de él.

"Quería agradecerle a Dios en especial y a las personas que estuvieron acompañándome en estos peores momento. Ya apareció mí hijo", publicó Roxana, madre de Pasero en su muro de Facebook.

El camionero de 34 años, quien vive en Guaymallén junto a su pareja y tres hijos. Salió hacia Chile en el camión en el que trabaja con el que debía llegar a una sucursal de Empresas Carrozzi ubicada en la avenida Presidente Jorge Alessandri Rodríguez al 5201, de la comuna de San Bernardo.

camionero andres pasero chile 3.jpg El camionero salió a principios de esta semana de su casa de Guaymallén hacia Chile, luego de llegar le perdieron el rastro.

La esposa dijo a Diario UNO que el último audio que le envío Andrés en la mañana del martes decía: "Buen día mi amor ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me levanté con algo en la garganta. Está lloviendo acá a morir. Ahora me estoy yendo a descargar. Te amo". Después, no perdieron todo tipo de comunicación con él.

La versión del camionero que desapareció en Chile

En la mañana de este jueves Andrés Pasero se comunicó con su familia y les avisó que estaba bien, luego de dos días. Su familia se había encargado de viralizar que lo buscaban, ya que no sabían nada de él desde que había llegado a Santiago de Chile.

El camionero, que todavía sigue en el vecino país, les contó a sus familiares que delincuentes lo habrían secuestrado y que le robaron el camión. Debido a que estuvo como rehén no podía comunicarse de ninguna manera.

Todavía no se conoce quién auxilió al camionero y le dio un teléfono para llamar y avisar que, pese a lo que habría ocurrido, estaba bien.