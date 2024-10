Un camionero mendocino desapareció en Chile: está casado, tiene tres hijos y vive en Guaymallén

camionero desaparecido en Chile.jpeg

"No sabemos nada de él desde el martes. Como familia, estamos destrozados. Nadie nos da respuestas claras; se echan la culpa unos a otros y yo sigo sin tener información. No sé qué está pasando", afirmó su esposa, quien ya presentó una denuncia ante las autoridades.

La madre, Isabel, respaldó lo dicho por su nuera y, además, compartió que ella le mando un mensaje a la medianoche y no le llegó.

En tanto, la empresa para la que trabajaba lanzó una campaña en redes sociales: "Atención, intentamos comunicarnos con el chofer de este camión, con semi Maldonado con Lona azul. No me contesta el teléfono y me dejó de reportar el satelital en la zona de Santiago de Chile. Por si alguno lo ve por favor avisar. Contacto 2616683344”.