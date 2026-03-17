La Policía Rural decomisó más de 2 toneladas de carne durante un operativo en el Valle de Uco y el análisis de los productos arrojó que el 80% de los cortes era carne de caballos. Dos personas quedaron detenidas y a disposición de la Justicia, ambas con antecedentes judiciales.
Interceptaron una camioneta en el Valle de Uco con 2 toneladas de carne y casi toda era de caballo
Los dos detenidos tienen antecedentes judiciales. La mercadería era trasladada sin condiciones mínimas de higiene
El operativo tuvo lugar en la intersección de Ruta 40 y calle El Retiro, en Tres Esquinas, donde los uniformados interceptaron una Chevrolet S10. Los productos eran trasladados sin las condiciones mínimas de higiene y seguridad alimentaria, según informó el Ministerio de Producción.
Este procedimiento policial es el primero en el que realizan los tests para verificar el origen animal porque en los anteriores encontraron a los faenadores in fraganti. En 2025 secuestraron más de 15 toneladas de carne faenada de forma clandestina y en lo que va del año ya superan las 3.
Francisco Ríos, director de Ganadería de la Provincia, destacó la importancia de los controles articulados con las fuerzas de seguridad. "El objetivo es prevenir la circulación y posterior comercialización de productos de origen ilegal y garantizar las condiciones sanitarias de los alimentos que llegan a la población", afirmó.
El funcionario advirtió además que el abigeato sigue siendo uno de los ejes centrales de la gestión: "Los controles en ruta nos han permitido contrarrestar este flagelo pero aún falta mucho. Estas prácticas son un verdadero peligro para la sociedad", completó.
En Argentina es ilegal la comercialización de carne de caballo
En Argentina, la faena y comercialización de carne equina para consumo humano es ilegal.
De todos modos, en el país existen 4 frigoríficos (2 en Buenos Aires, 1 en Río Negro y 1 en Córdoba), habilitados por Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) para la exportación de carne de caballo a Francia, Suiza y Nueva Zelanda, principalmente.
“Muchas veces la gente interpreta que es solamente carne de caballo la de faena clandestina. Pero independiente que sea o no carne equina el riesgo está igual porque la carne que se secuestra es clandestina, es decir, no tiene la supervisión de condiciones de salubridad para el consumo”, explicó Adrián Ríos, el jefe de la Policía de Seguridad Rural, en una nota a Diario UNO.
“Con la carne de caballo es lo mismo que con el ganado vacuno: tiene que ser un animal criado en condiciones sanitarias y con mucho cuidado en los remedios que se le pueden dar a este animal porque en la faena pueden quedar. En nuestro país no está habilitado el consumo de carne equina, solo hay para exportar. Por lo que quiere decir que cualquier faena en los que haya un equino es clandestina”, Daniel Rabino, Jefe del Departamento de Inocuidad Alimentaria.
Enfermedades por consumir carne de la faena clandestina
La faena clandestina representa un riesgo importante para la salud porque la carne (sea del animal que sea) no pasó por controles veterinarios ni sanitarios“Donde hay basuras hay roedores y el roedor es el principal vector de este parásito que infecta al cerdo y después presenta triquinosis. Estos animales tienen una carga de microorganismos alto y mayor es el riesgo que sobrevivan en una cocción. Cuando perdemos la cadena de frío estos microorganismo se incrementan en número”, explicó Rabino
“Cuando encontramos en una carnicería un precio exageradamente bajo hay que desconfiar. Porque la cadena de producción de los alimentos tiene costos básicos que se tienen que cumplir para que ese producto llegue al consumo humano a un precio razonable”, aconsejó el Licenciado en Bromatología, Daniel Rabino