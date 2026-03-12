Redes de faena clandestina: en lo que va del año ya decomisaron 3.300 kilos de carne

Embed - Ya se decomisaron 3.300 kg. de FAENA CLANDESTINA en lo que va del 2026

En muchos casos no se trata de un ladrón aislado sino de bandas organizadas que roban animales, transportan la carne, la faenan, y luego la venden, evadiendo los controles sanitarios.

Un problema de salud pública: carne molida o chorizos de dudosa calidad

El robo de ganado y la faena clandestina existen en la provincia desde hace décadas. Sin embargo, recién en mayo de 2025 se implementó el Plan Estratégico contra el Abigeato.

De mayo a diciembre del año pasado la Policía Rural, con la Dirección de Ganadería, y los departamentos de bromatología de los municipios, realizaron más de 15 allanamientos sobre todo en Las Heras, Maipú, zona Este y el Valle de Uco, en los que lograron recuperar 6.092 animales, fueron decomisadas 15 toneladas de carne y detenidas 13 personas.

abigeato_02

Mientras que de enero al 4 de marzo de este año ya se decomisaron 3.298 kilos de productos cárnicos, se recuperaron 12.37 animales y se detuvieron a 12 personas.

abigeato_01

El Jefe de la Policía de Seguridad Rural, el comisario Adrián Ríos, explicó que “hay una parte de la producción ganadera que no está declarada 100 % o que no está totalmente controlada, entonces muchos productores prefieren vender a bajo costo los animales. O esos animales son robados por redes que se dedican al comercio ilegal. Esta trazabilidad no está dada, porque ese animal no tuvo supervisión de crianza, ni de faena ni de mercado”.

Adrián Ríos El Jefe de la Policía de Seguridad Rural, el comisario Adrián Ríos.

“Esta carne puede llegar a cualquiera de nosotros, porque se vende en comercios grandes, pequeños, de barrio, porque esta carne se transforma en molida. Esta carne se muele y se transforma en chacinado y es indetectable. O se mezcla con carne vacuna o de cerdo, se lo transforma en chorizo y es lo que consumimos en muchos lugares, inclusive en la venta callejera se puede detectar”, advirtió Ríos

En Argentina está prohibido el consumo de carne de caballo

Sólo en un operativo en Guaymallén, realizado a mitad de febrero de este año, secuestraron más de 1800 kilos de carne de caballo que era comercializada ilegalmente.

Cuando llegó la policía, gracias a un llamado al 911 y el uso de drones, estaban faenando siete caballos, cuya carne iba a ser comercializada en la zona.

Abigeato.3pg.jpg

En Argentina, la faena y comercialización de carne equina para consumo humano es ilegal.

De todos modos, en el país existen cuatro frigoríficos (dos en Buenos Aires, uno en Río Negro y otro en Córdoba), habilitados por Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) para la exportación de carne de caballo a Francia, Suiza y Nueva Zelanda, principalmente.

“Muchas veces la gente interpreta que es solamente carne de caballo la de faena clandestina. Pero independiente que sea o no carne equina el riesgo está igual porque la carne que se secuestra es clandestina, es decir, no tiene la supervisión de condiciones de salubridad para el consumo”, explicó el comisario Ríos

Por su parte, Daniel Rabino, Jefe del Departamento de Inocuidad Alimentaria, indicó que en las faenas clandestinas se encuentra carne de caballo pero también de vaca, cerdo, y de otros animales.

“Con la carne de caballo es lo mismo que con el ganado vacuno: tiene que ser un animal criado en condiciones sanitarias y con mucho cuidado en los remedios que se le pueden dar a este animal porque en la faena pueden quedar. En nuestro país no está habilitado el consumo de carne equina, solo hay para exportar. Por lo que quiere decir que cualquier faena en los que haya un equino es clandestina”, detalló Rabino.

Daniel Rabino Daniel Rabino, Jefe del Departamento de Inocuidad Alimentaria.

¡Atención!: enfermedades por consumir carne en mal estado

Como hemos explicado la faena clandestina representa un riesgo importante para la salud porque la carne (sea del animal que sea) no pasó por controles veterinarios ni sanitarios.

abigeato_03

“Donde hay basuras hay roedores y el roedor es el principal vector de este parásito que infecta al cerdo y después presenta triquinosis. Estos animales tienen una carga de microorganismos alto y mayor es el riesgo que sobrevivan en una cocción. Cuando perdemos la cadena de frío estos microorganismo se incrementan en número”, explicó Rabino

La faena clandestina no solo es ilegal, sino que puede generar brotes de enfermedades alimentarias graves, porque la carne llega al consumo sin controles sanitarios.

“Cuando encontramos en una carnicería un precio exageradamente bajo hay que desconfiar. Porque la cadena de producción de los alimentos tiene costos básicos que se tienen que cumplir para que ese producto llegue al consumo humano a un precio razonable”, aconsejó el Lic. en Bromatología, Daniel Rabino