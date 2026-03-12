En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Guaymallén, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en la familia de “V”.
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una adolescente de 14 años
El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de una adolescente de 14 años
La joven “V”, de 14 años, concurre a segundo año de la escuela secundaria. Presenta buena adaptación y rendimiento escolar; generando vínculos saludables con docentes y compañeros.
Es una joven expresiva, que disfruta del canto, el baile y las artes marciales. Es amigable, reflexiva y perseverante. Se preocupa por el cuidado de su imagen, es coqueta, le gusta arreglarse en su vestimenta.
Desea vincularse e integrarse a familia adoptiva. Tiene que mantener vínculo fraterno con un hermano quien se encuentra en un hogar. Quienes deseen conocer un poco más de ellos, pueden comunicarse al mail [email protected] o por whatsapp al 2616799541.