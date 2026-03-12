Inicio Sociedad Adopciones en Mendoza
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una adolescente de 14 años

El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de una adolescente de 14 años

Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Guaymallén, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en la familia de “V”.

La joven “V”, de 14 años, concurre a segundo año de la escuela secundaria. Presenta buena adaptación y rendimiento escolar; generando vínculos saludables con docentes y compañeros.

Es una joven expresiva, que disfruta del canto, el baile y las artes marciales. Es amigable, reflexiva y perseverante. Se preocupa por el cuidado de su imagen, es coqueta, le gusta arreglarse en su vestimenta.

Desea vincularse e integrarse a familia adoptiva. Tiene que mantener vínculo fraterno con un hermano quien se encuentra en un hogar. Quienes deseen conocer un poco más de ellos, pueden comunicarse al mail [email protected] o por whatsapp al 2616799541.

