Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una adolescente de 14 años

La joven “V”, de 14 años, concurre a segundo año de la escuela secundaria. Presenta buena adaptación y rendimiento escolar; generando vínculos saludables con docentes y compañeros.

Es una joven expresiva, que disfruta del canto, el baile y las artes marciales. Es amigable, reflexiva y perseverante. Se preocupa por el cuidado de su imagen, es coqueta, le gusta arreglarse en su vestimenta.