Fue a la clínica a colocarse un implante dental y murió en el quirófano

murio-Miguel-Ángel-Berlini

Murió en el quirófano: la investigación judicial

La causa, caratulada preventivamente como “Muerte por causas dudosas”, quedó en manos de la fiscalía de turno. Las medidas dispuestas de forma inmediata incluyen:

Autopsia oficial: el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para determinar si el deceso se produjo por una reacción alérgica no detectada, una sobredosis de sedantes o una patología previa no advertida.

Peritaje del instrumental: se incautaron los insumos y medicamentos utilizados durante el procedimiento.

Declaraciones testimoniales: el equipo médico que participó de la cirugía dental fue identificado y será citado a declarar para reconstruir el minuto a minuto de la crisis.

murio-Miguel-Ángel-Berlini1

El vacío legal y los riesgos de la sedación en el quirófano

Este caso donde murió un paciente, vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad en los consultorios odontológicos que realizan “sedación consciente” fuera de un entorno hospitalario de alta complejidad.

Expertos consultados señalan que, aunque son procedimientos seguros en un 99% de los casos, la falta de monitoreo cardiológico estricto puede ser letal ante una emergencia.

murio-Miguel-Ángel-Berlini3

Dato Clave: la clínica no contaba, aparentemente, con una unidad de terapia intensiva propia, algo que la defensa de la familia del fallecido cuestionaría como una “falta de previsión” ante un evento adverso.