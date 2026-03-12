El Programa Volver al Trabajo (VAT) continúa su rumbo hacia la reconversión por Vouchers Educativos (dejará de ser un cobro automático) y en los últimos días el Ministerio de Capital Humano firmó un nuevo convenio que les permitirá a los titulares del programa tomar cursos orientados al empleo.
Volver al Trabajo sigue sumando cursos de cara a la reconversión por Vouchers Educativos
El Ministerio de Capital Humano firmó otro acuerdo y los titulares de Volver al Trabajo van a tener más opciones en la elección de cursos orientados al empleo
Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo) se creó a fines de febrero de 2024 mediante el Decreto 198/2024, el cual establece que el beneficio tendrá una duración de 24 meses desde abril de ese año. Por lo que su finalización está prevista para mayo de 2026, considerando que el Ministerio de Capital Humano hace los depósitos a mes vencido.
El gobierno nacional de Javier Milei ya comenzó con el proceso de reconversión y Volver al Trabajo se transformará en Vouchers Educativos, destinados específicamente a la formación en oficios como gasista, electricista, pintura, entre otros. Ya no será un cobro automático y se exigirá un 70% de asistencia a los cursos para mantener el beneficio.
Volver al Trabajo: los beneficiarios podrán formarse como cuidadores domiciliarios
El Ministerio de Capital Humano informó en sus redes sociales que siguen ampliando la oferta de capacitaciones destinadas a beneficiarios de Volver al Trabajo de cara al proceso de reconversión por Vouchers Educativos. En esta ocasión es para llevar adelante una capacitación en el cuidado de personas.
"Con el objetivo de seguir ampliando la oferta de cursos en el Centro de Formación Capital Humano, la ministra Sandra Pettovello firmó un convenio junto a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), para llevar adelante una capacitación en el cuidado de personas", se publicó en Instagram.
Y agregó: "El curso de Auxiliar domiciliario para el cuidado de personas busca brindar los conocimientos necesarios para acompañar, asistir y cuidar a adultos mayores, gente con movilidad reducida o niños".
En enero se puso en marcha una prueba inicial con cursos de formación profesional (como pintura de obra) certificados por el sector privado. Hace unas semanas, justamente los beneficiarios del programa Volver al Trabajo que participaron de los cursos ya recibieron los diplomas.
Dejando saldos positivos en las primeras pruebas y al parecer la reconversión a los Vouchers Educativos será todo un hecho. Nación planea expandir este modelo a los más de 900.000 beneficiarios durante el transcurso del año.
Volver al Trabajo: nuevos convenios para más cursos laborales
Además, el Ministerio de Capital Humano firmó convenios para ampliar la oferta de capacitación con EDENOR, para llevar adelante un nuevo curso de Electricista Domiciliario Básico en el Centro de Formación Capital Humano.
La empresa capacitará a los participantes brindándoles una base sólida en electricidad que les permita desarrollar trabajos domiciliarios de manera segura, facilitando así su inserción efectiva en el mercado laboral.
Cómo saber si cobro Volver al Trabajo en marzo
Con una transición progresiva mientras participan en los cursos, los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo van a seguir cobrando los $78.000 hasta abril. Pero, el objetivo es la conversión total al nuevo sistema.
- Ingresar al sitio Mi Argentina o a Mi ANSES
- Ingresar el número de CUIL
- Tipear la Clave de Seguridad Social
- Seleccionar el apartado “Mis cobros”
- Corroborar las prestaciones señaladas para el mes en curso