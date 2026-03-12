Volver al Trabajo sigue sumando cursos de cara a la reconversión por Vouchers Educativos

Programa-Volver-al-Trabajo.jpg El Programa Volver al trabajo (ex Potenciar Trabajo) termina en el mes de mayo y todo indicaría que no se va a prorrogar.

Volver al Trabajo: los beneficiarios podrán formarse como cuidadores domiciliarios

El Ministerio de Capital Humano informó en sus redes sociales que siguen ampliando la oferta de capacitaciones destinadas a beneficiarios de Volver al Trabajo de cara al proceso de reconversión por Vouchers Educativos. En esta ocasión es para llevar adelante una capacitación en el cuidado de personas.

"Con el objetivo de seguir ampliando la oferta de cursos en el Centro de Formación Capital Humano, la ministra Sandra Pettovello firmó un convenio junto a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), para llevar adelante una capacitación en el cuidado de personas", se publicó en Instagram.

Y agregó: "El curso de Auxiliar domiciliario para el cuidado de personas busca brindar los conocimientos necesarios para acompañar, asistir y cuidar a adultos mayores, gente con movilidad reducida o niños".

PAMI-Subsidio-para-auxiliar-domiciliario-2 Pensando en el nuevo sistema de Vouchers Educativos, la ministra Sandra Pettovello cerró una serie de acuerdos con instituciones y empresas para sumar nuevos cursos orientados al empleo.

En enero se puso en marcha una prueba inicial con cursos de formación profesional (como pintura de obra) certificados por el sector privado. Hace unas semanas, justamente los beneficiarios del programa Volver al Trabajo que participaron de los cursos ya recibieron los diplomas.

Dejando saldos positivos en las primeras pruebas y al parecer la reconversión a los Vouchers Educativos será todo un hecho. Nación planea expandir este modelo a los más de 900.000 beneficiarios durante el transcurso del año.

Volver al Trabajo: nuevos convenios para más cursos laborales

Además, el Ministerio de Capital Humano firmó convenios para ampliar la oferta de capacitación con EDENOR, para llevar adelante un nuevo curso de Electricista Domiciliario Básico en el Centro de Formación Capital Humano.

La empresa capacitará a los participantes brindándoles una base sólida en electricidad que les permita desarrollar trabajos domiciliarios de manera segura, facilitando así su inserción efectiva en el mercado laboral.

Cómo saber si cobro Volver al Trabajo en marzo

Con una transición progresiva mientras participan en los cursos, los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo van a seguir cobrando los $78.000 hasta abril. Pero, el objetivo es la conversión total al nuevo sistema.