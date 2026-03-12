El plan de China para construir 2 edificios de más de mil metros y redefinir los rascacielos mundiales

Más allá de su escala o de sus formas inspiradas en la cultura china, las Phoenix Towers representan una mirada pionera sobre cómo la construcción puede integrarse con el medio ambiente y la identidad cultural de una ciudad. Están pensadas para actuar como un catalizador urbano, conectando zonas ecológicas, mejorando la calidad del aire y el agua locales, y atrayendo a millones de visitantes y residentes a un nuevo epicentro de actividad económica y social.

Phoenix Towers China

¿Cómo será la construcción de estos edificios?

Es importante subrayar que, hasta marzo de 2026, la construcción de las Phoenix Towers no ha comenzado; el proyecto sigue siendo una ambiciosa propuesta en espera de aprobación y financiación concreta.

El proyecto de China propone:

dos edificaciones gemelas erigidas sobre una isla de 7 hectáreas en un lago,

conectadas visualmente con la ciudad mediante una avenida de casi 3 km y

formando parte de un plan general de desarrollo ambiental y urbano de 47 hectáreas.

el bloque más alto alojaría oficinas, espacios residenciales y áreas comerciales

mientras que su contraparte, algo más baja, albergaría un enorme jardín vertical de más de 100 pisos, restaurantes, bares y galerías culturales.

Una de las razones más contundentes por las cuales este proyecto ha captado tanta atención internacional es su enfoque en la sostenibilidad integral. Las torres han sido concebidas con un arsenal de tecnologías ecoamigables: revestimiento fotovoltaico de bajo peso, turbinas eólicas, chimeneas térmicas, jardines suspendidos, sistemas de recolección y reciclaje de agua, calderas de biomasa y celdas de combustible de hidrógeno.