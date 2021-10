Impactante testimonio del papá del chico atacado por rugbiers violentos del club Liceo

"Estaba impecable, con muy buen ánimo, con todas las pilas, porque es un chico muy activo y optimista y esta noticia le cayó muy mal. Le pusieron un collarín para que no mueva la zona del cuello. Se le cayó un poco el optimismo, pero sigue siendo muy positivo", agregó.

Él no tiene miedo ni está asustado, es muy valiente. Sí, tiene algo de temor por sus amigos porque el otro día siguieron en peligro una vez que yo me lo traje al hospital. Estos animales los estuvieron persiguiendo cuando terminó la fiesta. De esto me enteré después, estando yo en la guardia del hospital

Marcelo amplió su comentario sobre esta situación: "Al salir de la fiesta los chicos iban caminando por el Acceso Sur y apareció un coche con 5 o 6 rugbiers del Liceo y a uno lo quisieron subir a la fuerza. Por suerte pudieron escapar, pero es terrible el grado de violencia, la saña. Es inentendible e inexplicable".

Respecto de cómo se originó el problema, el padre del chico internado por el ataque indicó que "mi hijo estaba en la lista de invitados de la chica del cumpleaños, que juega al hockey en Liceo. Como a las 3 de la mañana llegaron los rugbiers y empezaron a molestar a un amigo de mi hijo, más chiquito que ellos, en edad y en físico. Mi hijo quiso separarlos y ahí dos de ellos lo golpearon ferozmente en la cara".

"No eran conocidos de mi hijo -sumó- y además son de generaciones distintas. Los chicos son de 15 y 16 años y estos rugbiers tienen entre 19 y 20 años".

Luego Marcelo explicó que él mismo realizó la denuncia y sabe que "ya declararon dos de los tres testigos que propusimos más otros que se ofrecieron. Se ha movido muy rápido la fiscal Claudia Ríos. Ella habló conmigo y la verdad es que me dejó muy conforme por su predisposición y decisión de avanzar".

Lo que más me interesa es la salud de mi hijo. Que la operación sea exitosa y que de los demás se encargue la Justicia. Yo presenté fotos y nombres de los agresores y las pruebas son contundentes. Que la Justicia los busque, los interrogue y si se demuestra que son culpables que queden imputados

Finalmente el hombre reflexionó: "Esperamos que la operación -que será más o menos en 10 días- sea exitosa, que no le queden secuelas y si le quedan que no sean graves. Mi hijo ha perdido la sensibilidad en el pómulo, la cara y los labios. Esa zona depende de un nervio que baja desde los ojos y ese nervio, al estar todos los huesos rotos, no funciona como corresponde. Cuando se la reconstruya la cara, tiene que volver a funcionar el nervio. Me han dicho que sólo hay un 10% de posibilidades de que no recupere la sensibilidad en esa zona".

Él está perfecto, pero obviamente molesto e incómodo por esa sensibilidad perdida, que es como si uno tuviera anestesia todo el tiempo después de ir al dentista. Es un proceso largo, traumático, costoso. No hay riesgo de vida pero nadie me va a devolver a mi hijo como estaba antes del ataque

La voz del presidente del Liceo RC

Ronaldo Turcumán es el presidente del Liceo Rugby Club. Este martes fue entrevistado por algunos medios y dijo que "repudiamos totalmente estos hechos de violencia. Nosotros trabajamos todos los días para que no se produzcan y hoy lo padecemos, pero nos vamos a poner a trabajar firmemente en el tema".

"Estamos citando a los padres -añadió- para reunirse con con el Consejo Directivo. No hemos tenido ningún contacto directo con los chicos. Tomaremos las decisiones a medida que la Justicia lo determine".

También dijo que "sucede la situación de que un chico comienza la agresión y el equipo sale a defender al igual que en la cancha, se trabaja para que los chicos trabajen en equipo y esto se mal utiliza".