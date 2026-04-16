Una adolescente apuñaló varias veces un compañero en la puerta del Escuela Secundaria Ricardo Rojas Media N°4, en la localidad bonaerense de San Martín, y hay gran operativo en el lugar. La menor fue escoltada por la Policía y el herido fue derivado al Hospital Castex.
Terror
Horror en una escuela: una adolescente apuñaló a un compañero y se escondió en el colegio
Una adolescente apuñaló varias veces a un compañero y se refugió en el colegio para no ser detenida por los demás alumnos y los padres que la vieron
El hecho ocurrió este jueves por la mañana en la puerta del colegio ubicado sobre la calle Sargento Cabral, esquina Industria, cuando una alumna de 1er año apuñaló varias veces a un chico de 3er año
Después del ataque, la chica ingresó a la institución y se ocultó allí dentro para evitar ser detenida por compañeros y padres que estaban en el lugar.