Horror en una escuela: una adolescente apuñaló a un compañero y se escondió en el colegio

El hecho ocurrió este jueves por la mañana en la puerta del colegio ubicado sobre la calle Sargento Cabral, esquina Industria, cuando una alumna de 1er año apuñaló varias veces a un chico de 3er año

Después del ataque, la chica ingresó a la institución y se ocultó allí dentro para evitar ser detenida por compañeros y padres que estaban en el lugar.