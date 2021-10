Dijo que llegó a esa hipótesis "por cositas que él largó, que son indicios y nada más, porque cuando quise entrar en el tema me negó hasta que su madre estuviese muerta", sostuvo el perito que vio a Gil Pereg, y aseguró que nunca había visto en toda su carrera un trastorno como el de Gil Pereg.

"Lo vi una sola vez durante 2 horas en mayo de 2019. Yo quise grabar todo para poder demostrar lo que estaba escuchando, pero la fiscal -Claudia Ríos- me prohibió grabar. Cuando llegué ahí y me dijo: 'Soy un animal', saqué el grabador que tenía en mi bolsillo y lo grabé", recordó Castex, de 89 años y quien cuenta con una extensísima trayectoria.

Indicó que en su informe "les dije acá no se trata de lo que digo yo. Tienen que oírlo, leerlo y se dan cuenta que está loco. Es un hombre que se siente animal. Es un delirio de transformación corporal, es una paranoia, y la paranoia es un fenómeno afectivo y no tanto cognitivo, por lo que a la gente le cuesta aceptar que el tipo vive su realidad, no vive en nuestra realidad. Él estaba consolidado como gato. Un tipo que se cree que vive fuera de la realidad la gente no lo acepta como loco, pero está loco, es una forma de locura y no es un invento, existe, forma parte de los cuadros más graves de la psicosis".

Además, manifestó: "Creo que es inimputable porque no vive en la realidad. Dudo que haya alguien en el tribunal que haya leído mi informe, o que al menos haya escuchado las dos horas de locura".

imagen.png Gil Pereg pasaba por los pasillos de tribunales maullando como un gato.

"Esto no es emoción violenta. Esto es una locura, es insano, debería estar internado en un lugar donde lo traten humanamente, no como lo trataron en estos años que lo trataron mal. Yo lo vi en condiciones vergonzosas. Nunca vi un caso de estos de transformación corporal", agregó Castex.

Detalló: "Trabajé leyendo todas las pericias antes de hacer la mía, y creo que los psicólogos y psiquiatras no se animaron a contradecir el sesgo que imprimió la fiscal. En vez de paranoia hablan de paranoide, es un grado de no alineación, pero no se animan a decir de frente que el tipo está con delirio de transformación corporal, que está en todos los manuales".

"Yo creo que le van a decir que es imputable y lo van a condenar porque es el sesgo que tiene la procuración de la provincia", expresó el reconocido perito forense.