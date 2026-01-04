Falleció Octavio, el niño de 8 años que se había electrocutado cuando jugaba a la pelota

Octavio Feriozzi, un pequeño de 8 años, falleció este domingo luego de estar internado durante 5 días en el hospital Notti. El niño había estado jugando a la pelota en el patio de su casa, la pelota se le fue al techo de la vecina y allí se electrocutó y quedó en paro cardiorrespiratorio.
La tragedia ocurrió el martes 30 de diciembre en la intersección de calle Padre Vera y Vergara, de Maipú. Una mujer alertó al 911 la situación, pero fue una bombera voluntaria vecina de la zona, junto a otro vecino, quienes le practicaron Reanimación Cardiopulmonar (RCP) para poder estabilizarlo y ser derivado al hospital Notti.
El personal de la ambulancia constató que el chico presentaba una severa hemorragia pulmonar producto de la electrocución.
En el lugar del hecho trabajó personal de la Unidad de Investigaciones, de la Policía Científica y de la empresa prestataria del servicio eléctrico. La causa quedó bajo intervención de la Fiscalía de jurisdicción.
En la causa interviene la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos, para terminar de esclarecer el hecho.
