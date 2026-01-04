Falleció Octavio, el niño de 8 años que se había electrocutado cuando jugaba a la pelota

La tragedia ocurrió el martes 30 de diciembre en la intersección de calle Padre Vera y Vergara, de Maipú. Una mujer alertó al 911 la situación, pero fue una bombera voluntaria vecina de la zona, junto a otro vecino, quienes le practicaron Reanimación Cardiopulmonar (RCP) para poder estabilizarlo y ser derivado al hospital Notti.

El personal de la ambulancia constató que el chico presentaba una severa hemorragia pulmonar producto de la electrocución.