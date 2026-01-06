Hace 3 años que está desaparecido y no se sabe qué le pasó: "El nunca dejaría abandonado a su hijo"

La mujer también cuestionó el motivo por el que no se ha detenido a un amigo de Juan Manuel Martínez, sindicado en el expediente como Richard: "Fue el último que estuvo con él".

Desaparición y misterio

El 3 de enero de 2023, en horas de la noche, Juan Manuel Martínez se dirigió a la casa de su novia ubicada en el barrio Juan Pablo II, en la localidad de Agrelo. Un amigo declaró que lo llevó en su moto luego de tomar unas bebidas en un bar y lo dejó a un par de cuadras del domicilio. Ese es el último dato certero que hay sobre su paradero, ya que jamás volvió a ser visto y su celular se apagó.

Su familia realizó una denuncia penal horas después y se comenzó a investigar la desaparición. En la causa surgió la versión de que el chico tenía problemas con algunas personas del barrio, por lo que temen que haya sido asesinado en un ajuste de cuentas.

juan manuel martinez araujo recompensa El pedido de recompensa vigente tras la desaparición.

El conductor de la moto, sindicado en el expediente como Richard, en esa ocasión lo dejó a un par de cuadras del domicilio. El resto, por ahora, es misterio.

Se analizó si en realidad esa noche la víctima se dirigió hasta la casa de un lugareño conocido como el Gordo Matías, vinculado a causas de narcotráfico. Se analizaron celulares, se realizaron rastrillajes y allanamientos en la zona, se llevó adelante un careo entre el Richard y el Gordo Matías, pero nada de eso arrojó datos ciertos sobre la desaparición.