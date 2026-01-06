Hace 3 años fue la última vez que Juan Manuel Martínez (29) fue visto con vida en Luján de Cuyo. Un amigo lo trasladó en una moto luego de una juntada en un bar y desde entonces desapareció, dejando atrás un hijo y su novia embarazada. Y durante todo este tiempo, las autoridades no han logrado desentrañar qué le ocurrió.
Hace 3 años que está desaparecido y no se sabe qué le pasó: "El nunca dejaría abandonado a su hijo"
El paradero de Juan Manuel Martínez (29) es un misterio desde el 3 de enero de 2023, día en que desapareció en Luján de Cuyo
Las distintas declaraciones de testigos, los rastreos que se han hecho en allanamientos, cotejos con rastros de sangre y hasta una recompensa vigente de $10.500.000 que ofreció el Ministerio de Seguridad no han sido suficientes para resolver el misterio.
Su madre, Natalia, ha encabezado distintos reclamos durante estos 3 años para saber qué pasó con su hijo. "No tengo idea qué sucedió, pero él nunca dejaría abandonado a su hijo porque era su vida. Tampoco a su novia que estaba embarazada y ahora su hijita tiene 2 añitos. Vivía por ellos", aseguró.
La mujer también cuestionó el motivo por el que no se ha detenido a un amigo de Juan Manuel Martínez, sindicado en el expediente como Richard: "Fue el último que estuvo con él".
Desaparición y misterio
El 3 de enero de 2023, en horas de la noche, Juan Manuel Martínez se dirigió a la casa de su novia ubicada en el barrio Juan Pablo II, en la localidad de Agrelo. Un amigo declaró que lo llevó en su moto luego de tomar unas bebidas en un bar y lo dejó a un par de cuadras del domicilio. Ese es el último dato certero que hay sobre su paradero, ya que jamás volvió a ser visto y su celular se apagó.
Su familia realizó una denuncia penal horas después y se comenzó a investigar la desaparición. En la causa surgió la versión de que el chico tenía problemas con algunas personas del barrio, por lo que temen que haya sido asesinado en un ajuste de cuentas.
El conductor de la moto, sindicado en el expediente como Richard, en esa ocasión lo dejó a un par de cuadras del domicilio. El resto, por ahora, es misterio.
Se analizó si en realidad esa noche la víctima se dirigió hasta la casa de un lugareño conocido como el Gordo Matías, vinculado a causas de narcotráfico. Se analizaron celulares, se realizaron rastrillajes y allanamientos en la zona, se llevó adelante un careo entre el Richard y el Gordo Matías, pero nada de eso arrojó datos ciertos sobre la desaparición.