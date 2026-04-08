Escándalo en La Plata: feroz pelea entre dos mujeres por una discusión de tránsito

En medio del altercado, una de las mujeres de mayor contextura física logró reducir a la motociclista sobre el asfalto, inmovilizándola con su cuerpo para evitar que reaccionara.

El dramático momento que quedó grabado

El episodio fue filmado por testigos y las imágenes se viralizaron rápidamente. En el video se escucha a la mujer que estaba en el suelo decir: “No puedo respirar”, mientras la otra la mantenía inmovilizada.

También se oye a una tercera persona alertar: “Mirá cómo está, violeta”, en referencia al estado de la joven, y pedir que la soltaran: “Salí de arriba”.

La mujer que dominaba la situación respondió que no estaba ejerciendo presión indebida, mientras continuaba sujetándola.

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La versión de un presunto ataque con cuchillo

Tras la viralización del video, surgió una versión clave: la motociclista habría atacado previamente con un cuchillo a la conductora del auto.

Según el relato de un familiar de la automovilista, la joven:

Le habría dado un golpe de puño

Y la habría rozado con un arma blanca

Sin embargo, en las imágenes difundidas no se observa ningún cuchillo, lo que deja abierta la investigación sobre lo ocurrido.

Intervención policial y dudas en la investigación

De acuerdo con esa misma versión, cuando llegaron efectivos policiales y personal municipal, la motociclista se retiró del lugar en su vehículo, pese a que supuestamente aún tenía el arma.

Luego, siempre según ese testimonio, la joven habría realizado una denuncia en la comisaría, pero el cuchillo no fue incorporado como prueba y la denuncia habría quedado en contra de la automovilista.

Este punto generó dudas y cuestionamientos sobre cómo se manejó la situación tras el hecho.

La intersección de Calles 12 y 58 en La Plata La intersección de Calles 12 y 58 en La Plata

El caso volvió a poner en foco la escalada de violencia en discusiones cotidianas, especialmente en el tránsito, donde situaciones menores pueden derivar en enfrentamientos físicos.

Las imágenes, que muestran un nivel de agresividad inusual en plena vía pública, reavivan el debate sobre:

La tolerancia social frente a conflictos

El uso de la violencia como respuesta inmediata

Y la exposición de estos hechos en redes sociales