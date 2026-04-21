La comunidad educativa de la ciudad de La Plata se encuentra en un estado de conmoción absoluta tras filtrarse una serie de mensajes que activaron todos los protocolos de seguridad. Bajo la escalofriante promesa de "entre las dos matamos a alguien", dos alumnas de la escuela Nuestra Señora de Luján desataron una investigación judicial tras amenaza.
"Entre las dos matamos a alguien": dos alumnas amenazan con tirotear una escuela
Luego de la amenaza, las autoridades investigan y solicitaron asistencia psicológica para todos los alumnos de la escuela
El caso salió a la luz cuando padres y tutores comenzaron a compartir capturas de pantalla de estados de WhatsApp y mensajes en redes sociales. En dichas publicaciones, dos estudiantes de la institución mantenían un diálogo explícito sobre la posibilidad de cometer un crimen adentro de la escuela.
Otra amenaza de tiroteo en una escuela de La Plata
Como no puede ser de otra manera, la frase más repetida, que mencionaba un pacto para matar a alguien, fue interpretada inmediatamente como una amenaza directa de un posible tiroteo o ataque masivo.
La denuncia formal fue radicada en la Comisaría 9ª de La Plata y la causa ha quedado bajo la órbita de la Fiscalía de Menores. Ahora, la justicia determinará si los mensajes representan un plan concreto o son una simple imitación.
Ante la gravedad de la situación, las autoridades de la escuela Nuestra Señora de Luján decidieron no minimizar el riesgo. Como parte de los protocolos preventivos para evitar un tiroteo o agresión física, solicitaron asistencia psicológica para los alumnos, y aseguraron que controlarán las pertenencias de los alumnos.
La repetición de esta amenaza escolar genera una creciente preocuopación entre los padres, quienes exigen medidas de fondo para garantizar que las aulas sigan siendo espacios seguros.
Mendoza ordenó que los chicos asistan a la escuela sin mochila
La Dirección General de Escuelas (DGE) tomó esta medida drástica tras una ola de amenazas de bomba y de tiroteos que afectó a varios colegios secundarios en los últimos días.
Solo pueden llevar lo mínimo indispensable (un cuaderno, una lapicera y la merienda) en la mano o en bolsas transparentes. Por ahora, la medida ha sido recibida con sentimientos encontrados.