"Entre las dos matamos a alguien": dos alumnas amenazan con tirotear una escuela

La denuncia formal fue radicada en la Comisaría 9ª de La Plata y la causa ha quedado bajo la órbita de la Fiscalía de Menores. Ahora, la justicia determinará si los mensajes representan un plan concreto o son una simple imitación.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades de la escuela Nuestra Señora de Luján decidieron no minimizar el riesgo. Como parte de los protocolos preventivos para evitar un tiroteo o agresión física, solicitaron asistencia psicológica para los alumnos, y aseguraron que controlarán las pertenencias de los alumnos.

amenaza

La repetición de esta amenaza escolar genera una creciente preocuopación entre los padres, quienes exigen medidas de fondo para garantizar que las aulas sigan siendo espacios seguros.

Mendoza ordenó que los chicos asistan a la escuela sin mochila

La Dirección General de Escuelas (DGE) tomó esta medida drástica tras una ola de amenazas de bomba y de tiroteos que afectó a varios colegios secundarios en los últimos días.

Solo pueden llevar lo mínimo indispensable (un cuaderno, una lapicera y la merienda) en la mano o en bolsas transparentes. Por ahora, la medida ha sido recibida con sentimientos encontrados.