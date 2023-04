El fiscal Jefe de Delitos Económicos aseguró que hay un aumento en los delitos por redes sociales

PASCUA.jpeg Javier Pascua, el fiscal jefe de Delitos Económicos, aseguró que cada vez es más común este tipo delitos por bienes que se venden a través de las redes sociales.

Agregó que el aumento de este tipo de delitos van de la mano con "una cuestión económica y social del país que hace que la gente recurra a estos sistemas para vender cosas propias, y ahí aprovechan los delincuentes para vender lo que no existe o cometer estos delitos".

Regulación en redes sociales para evitar estafas

El fiscal señaló que mientras no haya una regulación por las plataformas online de venta y compra de productos, lo mejor es que se difundan de manera constante las formas de hacer transacciones lo más seguras posibles y evitar caer en una estafa o robo.

estafas por facebook.jpg Mientras no exista una regulación en la forma de vender o comprar a través de Facebook, los interesados deben ser cuidadosos para no ser víctima de un delito. Foto ilustrativa

"Requiere de otros sistemas y de una regulación en las plataformas digitales. Es difícil porque son plataformas internacionales, pero es ahí donde se debe trabajar, hay que formalizar regulaciones con estas nuevas tecnologías que sirvan y tengan un efecto efectivo para evitar el delito", explicó Pascua.

"Deberían tener una forma para que quede establecido quién vende, la identidad, con un seguro, lugares donde se puedan realizar los encuentros seguros o determinadas formas según el bien en cuestión. Es algo que hay que hacerlo y urgente", insistió el fiscal.

Recomendaciones para comprar o vender por redes sociales

Javier Pascua dio una serie de recomendaciones para tratar de comprar o vender bienes o productos de manera segura. El principal sería: "No hacerlo en lugares cerrados o en barrios conflictivos, sino en lugares públicos, de concurrencia masiva, tales como en el centro de Mendoza, en centros comerciales o frente a la puerta de una comisaría, y siempre en horarios diurnos, con luz de día".

"Dudar de cualquier tipo de operación que aparece en sistema informáticos cuando los precios son bajos irrisorios, que no tienen relación con el producto", fue otro de los puntos a tener en cuenta para quien quiera comprar algo. Los precios bajos suelen ser tentadores, pero cuando es así es mejor dudar e investigar.

Otros consejos es no hacer transferencias de dinero anticipadamente, ya que después el presunto vendedor no entrega el bien en cuestión, y no apurarse en realizar la compra.