El dramático relato de Soledad Silveyra sobre el accidente en el Teatro Plaza de Godoy Cruz

“Estábamos con la familia del dueño del teatro, que falleció hace poco. Nos quedamos con ellos, que nos trajeron unos vinos. Estábamos ahí y escuchamos un ruido espantoso, me dicen ‘no salgas, no salgas’ . La acomodadora se desmayó. No hay muertos, por lo menos hasta el momento”, contó entre lágrimas Soledad Silveyra sobre el trágico accidente en el Teatro Plaza de Godoy Cruz.