El desgarrador testimonio del abuelo de las víctimas del crimen de Florencio Varela: "Con tu cuerpo podés hacer lo que quieras"

Embed - TRIPLE CRIMEN: El abuelo de una de las chicas asesinadas hizo una dura revelación sobre su bisnieto Habló el abuelo de Brenda y Morena, dos de las víctimas de femicidio.

“Nadie sabe esto, no las puedo culpar, ellas saben lo que hicieron. Todos vamos a reclamar justicia, vamos a luchar para saber quiénes fueron”. El hombre remarcó que la discusión no debe centrarse en juzgar a las víctimas, sino en esclarecer lo ocurrido: "Con tu cuerpo vos podés hacer lo que vos quieras", señaló, apuntando contra quienes las habrían expuesto a un contexto de consumo de drogas y posterior violencia.

En su relato, Antonio cuestionó con dureza el accionar de las fuerzas de seguridad: "Fue todo muy tarde. Estamos enojados con la Policía y con los fiscales, porque no lo hicieron antes. Recuperaron barridos del día anterior". Según el abuelo, las demoras complicaron la investigación y redujeron las posibilidades de encontrar pruebas clave.

La tragedia golpeó de lleno a toda la familia, que intenta sostenerse unida en medio de la conmoción. Antonio relató un episodio íntimo que refleja la magnitud de la pérdida: "Como familia nos estamos respaldando entre nosotros. El hijo de Brenda llega a la noche y pide por la madre".

Reclamo de justicia por el triple crimen de Florencio Varela

triple crimen en la matanza Femicidios de Brenda, Morena y Lara: las tres víctimas.

Con un fuerte mensaje contra la impunidad, el abuelo de las jóvenes, víctimas del triple crimen de Florencio Varela, exigió que se investigue quiénes fueron los responsables de proveerles sustancias y de llevarlas a la situación que terminó con sus vidas: “Son más la gente mala que la buena. ¿Quién les dio las drogas? ¿Por qué no buscamos a los responsables?”.

Los familiares de Brenda y Morena advirtieron que seguirán movilizados y no descansarán hasta que el hecho quede esclarecido y los culpables sean identificados y juzgados. El crimen de Florencio Varela sigue generando conmoción y mantiene en vilo a toda la comunidad. La familia, en medio del dolor, exige respuestas urgentes a la Justicia y a las autoridades.

Los detalles del crimen de Florencio Varela

De acuerdo con los datos de la investigación, las tres jóvenes fueron sometidas a un tormento antes de ser asesinadas. A través de los informes de necropsia, se sabe que la menor de 15 años fue víctima de una violencia extrema y sistemática. Lara tenía cinco dedos de la mano izquierda amputados, la oreja izquierda cortada y un corte muy profundo en el cuello, que se presume fue la causa de su muerte.

Además, se detectaron quemaduras en las falanges de los dedos, realizadas mientras aún estaba con vida, lo que confirma la brutalidad descarada previo a su deceso.