El caso Agostina Vega sumó un capítulo inquietante luego de que Barrelier fuera citado a declarar

Esta última figura penal es la piedra angular en la hipótesis del fiscal Garzón. Para la Justicia, los hechos siguieron una secuencia macabra: el acusado engañó a la adolescente para que ingresara a la vivienda del barrio Cofico, abusó sexualmente de ella y la estranguló con un objetivo claro. La mató para ocultar el ataque sexual y garantizar su propia impunidad.

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Caso Agostina Vega: el hermetismo de la defensa

Jorge Cassini, el abogado defensor del imputado, confirmó la postura de su cliente a la salida de los tribunales en Córdoba. “Se le tomó declaración a Barrelier, ha negado los hechos que se le atribuyen y se abstuvo de continuar declarando”, declaró.

El letrado aclaró que, dado que la causa permanece bajo un estricto secreto de sumario, la defensa aún no ha tenido acceso al expediente ni a las pruebas documentales o biológicas que la fiscalía asegura tener para incriminar a su defendido.

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El plan de descarte de Agostina Vega y el rol de los encubridores

La reconstrucción judicial del crimen sostiene que, tras el asesinato ocurrido entre la noche del 23 de mayo y la madrugada del 24, Barrelier habría conservado el cuerpo de la adolescente en el domicilio por más de 24 horas. Posteriormente, ejecutó un plan para desmembrar y descartar los restos en un descampado de Ampliación Ferreyra, en Córdoba.

Es en esta fase de ocultamiento donde entran en juego los otros dos detenidos que tiene la causa, quienes deberán comparecer este miércoles ante la fiscalía:

Osvaldo Fassetta (47): amigo y conviviente de Barrelier. Habitaba la misma casa donde ocurrió el crimen. La Justicia investiga su grado de participación o conocimiento de los hechos.

Soledad Andreani (43): ex pareja del principal acusado. Se le imputa haber facilitado el vehículo (un Ford Ka negro) utilizado para trasladar el cuerpo, y de haberlo lavado posteriormente en un presunto intento por borrar pruebas biológicas clave.

Ambos se encuentran imputados por el delito de encubrimiento agravado por el femicidio de Agostina Vega.

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Caso Agostina Vega y las muestras de ADN

Mientras se aguarda que el secreto de sumario sea levantado y se conozcan los resultados finales de los cotejos de ADN, el silencio de Barrelier parece no frenar el avance de una fiscalía que ya lo ha posicionado en el centro exacto de la escena del crimen.