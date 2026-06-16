El caso Agostina Vega descolocó a todos con una nueva hipótesis que maneja la Justicia

En ese sentido, apareció en escena la vinculación de un supuesto conocido del principal sospechoso del femicidio de Agostina Vega, apodado "el doctor" o "el cirujano", quien podría tener relación con el posterior descuartizamiento.

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Caso Agostina Vega: la Justicia está detrás de una importe pista

La pista de un posible ajuste de cuentas por drogas comienza a crecer con fuerza, ya que se hablaría del robo de algunos kilos de esa sustancia por parte de Barrelier y de su entorno.

Ese conflicto previo podría haber actuado como detonante de la brutal secuencia que terminó con el femicidio de Agostina Vega.

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La investigación en Córdoba busca reconstruir los movimientos de la víctima en los días previos a su desaparición, así como las comunicaciones y vínculos de Barrelier con otros actores del circuito delictivo.

También se aguardan resultados de peritajes tecnológicos y biológicos que podrían aportar precisiones sobre quiénes estuvieron en los distintos lugares bajo sospecha y en qué momentos.

agostina-vega-desaparecida2 La investigación sobre la muerte de la adolescente se centra en que Barrelier habría engañado a Agostina para atraerla a su casa