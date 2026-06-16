La Justicia de Córdoba trata por estas horas de establecer si el cuerpo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que apareció asesinada el pasado 30 de mayo tras desaparecer una semana antes, fue llevado desde la casa de Claudio Barrelier hacia otro lugar antes de ser arrojado en el descampado del barrio Ampliación Ferreyra, donde finalmente fue hallado.
El caso Agostina Vega descolocó a todos con una nueva hipótesis que maneja la Justicia
Una nueva hipótesis en el femicidio de Agostina Vega mantiene más que concentrados a los investigadores, que buscan darle punto final al aberrante caso
Fuentes de las investigación revelaron que la adolescente pudo haber sido asesinada en la vivienda de la calle Juan del Campillo al 800, pero "no desmembrada" allí, ya que las manchas de sangre halladas "no serían compatibles con la cantidad necesaria para ejecutar ese tipo de acciones".
En ese caso se analiza si Claudio Barrelier pudo haberla trasladado hacia la Villa Los Galpones, donde finalmente se continuó con el macabro plan.
En ese sentido, apareció en escena la vinculación de un supuesto conocido del principal sospechoso del femicidio de Agostina Vega, apodado "el doctor" o "el cirujano", quien podría tener relación con el posterior descuartizamiento.
Caso Agostina Vega: la Justicia está detrás de una importe pista
La pista de un posible ajuste de cuentas por drogas comienza a crecer con fuerza, ya que se hablaría del robo de algunos kilos de esa sustancia por parte de Barrelier y de su entorno.
Ese conflicto previo podría haber actuado como detonante de la brutal secuencia que terminó con el femicidio de Agostina Vega.
La investigación en Córdoba busca reconstruir los movimientos de la víctima en los días previos a su desaparición, así como las comunicaciones y vínculos de Barrelier con otros actores del circuito delictivo.
También se aguardan resultados de peritajes tecnológicos y biológicos que podrían aportar precisiones sobre quiénes estuvieron en los distintos lugares bajo sospecha y en qué momentos.
- Se analiza la casa de Barrelier como posible escena primaria del crimen.
- Pericias apuntan a un segundo lugar, vinculado a Villa Los Galpones.
- Surge un sospechoso apodado “el doctor” o “el cirujano”.
- Crece la hipótesis de un ajuste de cuentas por drogas robadas.