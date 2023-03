El agente de tránsito que noqueó al taxista se descargó en redes

► TE PUEDE INTERESAR: Un hombre y una mujer fueron internados tras un impresionante choque en Ruta 7, a la altura de Luján

Según la explicación del subsecretario de Tránsito de San Miguel de Tucumán, Enrique Romero, el conductor del taxi había cometido una infracción por la cual iba a ser demorado por el agente de tránsito e iba a secuestrarle el vehículo.

“Como el taxi estaba estacionado en Marco Paz y Laprida, que es una zona prohibida, el inspector se le acerca y le indica que estaba en infracción. Cuando le solicita la documentación personal y del vehículo, le da el carnet, la cédula verde, pero no tenía el carnet de sanidad. Es ahí cuando el inspector le dice que tenía que llevar el taxi al corralón” justificó el funcionario.

Lo que se ve en las imágenes es el golpe del agente de tránsito que le da en el rostro al taxista, que lo deja tirado en el piso, todo ensangrentado.

"Soy motorista de tránsito. Soy el que se vio involucrado en el video. Solo quiero pedir disculpas. Me sentí desbordado por la situación. Este hombre me había tirado de la moto e intentaba sacarme mi radio, mi HT, mi casco y mi documentación. Me asusté porque se me venía muy encima. No justifico mi accionar, pero estaba asustado" dijo el agente Emiliano Nasul.