Detuvieron a un hombre denunciado por abuso sexual de una nena de 11 años en Godoy Cruz

El comerciante fue denunciado el sábado 17 por los padres de la víctima, cuando ella reveló lo qué le había pasado dentro del negocio, cuando ella iba a realizar las compras.

Maipu accidente tragico.jpg Los padres de la nena de 11 años hicieron la denuncia en la Oficina Fiscal Nº 3. Imagen ilustrativa

Aseguraron que los padres no podían creerlo ya que siempre tuvieron una muy buena relación con esa familia. La mamá de la víctima fue al negocio para hablar con él, pero el hombre le negó haberle hecho algo a su hija.

Después de esta situación, hicieron la denuncia ante la Justicia. El miércoles, la madre de la nena salió a pegar unos folletos para escrachar al hombre, y, según contó el papá de la víctima, el supuesto abusador salió del local y le dijo que iban a tener que pagarle por lo que hacía.

policias policia de mendoza (5).jpeg La Policía tuvo que intervenir en el escrache y sacar al acusado de abuso sexual de su almacén. Imagen ilustrativa Foto: Martín Pravata

Esta situación fue observada por los vecinos que espontáneamente se reunieron en la esquina del almacén, donde se manifestaron en contra del comerciante e hicieron una protesta, tiraron piedras y realizaron pintadas acusándolo de violador y abusador.

La Policía llegó al lugar y sacó al denunciado de ese lugar para resguardar su integridad física. En la mañana de este jueves, quedó formalmente detenido por orden de la Fiscalía de Delitos contra la integridad sexual.

El relato de la víctima del abuso sexual

El papá de la nena de 11 años contó que el viernes de la semana pasada, él y su esposa hablaron con su hija porque se había peleado con una amiguita del barrio, que es nieta del comerciante. Ante las preguntas para saber qué pasó, la niña quiso hablar solo con su mamá.

Ahí le contó que el hombre del almacén, abuelo de su amiga, le había dado besos en la panza algunas veces que fue a comprar. Dijo que la hacía pasar detrás del mostrador y él se agachaba para buscar algo en la heladera. En ese momento le subía la ropa y le besaba el abdomen, además de pedirle besos y abrazarla.

abuso.jpg La nena de 11 años dijo que el hombre le besaba el abdomen. Imagen ilustrativa

Sin perder tiempo, en la mañana del sábado hicieron la denuncia, pero "nos dijeron que tuviéramos paciencia, que era un proceso largo, que no nos volviéramos locos, pero mi hija ahora no puede salir a la calle, no puede andar tranquila por el barrio, porque el tipo sale a barrer la vereda y atiende a la gente como si nada hubiese pasado. Nadie nos brinda asistencia para mi hija", relató el papá.

Sostuvo que fueron citados por el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), donde le tomaron una especie de declaración, "pero nada más".

El hombre sostuvo que a partir de este caso, algunos le comentaron que no sería la primera vez que sucede un hecho de estas características, y que otros chicos comenzaron a contar cosas similares.

"Uno confiaba pensando que era buena gente. Tenemos comentarios y un número de expediente de una denuncia anterior que tiene por abuso sexual", dijo el papá de la niña.

