Desgarrador relato de una niña de 10 años violada por la pareja de su madre

"Estaba en casa, me pidió que me ponga una pollera y me saque la bombacha. Después me llevó al sillón y me dijo que me siente, me puso una frazada encima, me tapó y me metió los dedos en la vagina y después el pi...", comenzó la niña.

Policia-violo-a-su-hijastra.jpg El hecho ocurrió el pasado lunes en la localidad bonaerense de Almirante Brown.

Y siguió: "Justo llegaste vos y salí corriendo para la pieza, porque él me dijo andá a cambiarte. No es la primera vez que me lo hace".

De este modo, la mujer hizo la denuncia y el cuerpo médico confirmó que la nena de 10 años había sido violada recientemente y que es sometida a esto desde hace tiempo.

Los hechos de la aberrante violación en Almirante Brown

El 25 de julio pasado, la mamá cumplía funciones como ayudante de guardia y, como faltaba un elemento fundamental para realizar su trabajo, regresó a su casa que estaba cerca de la comisaría para tomar lo que necesitaban.

Al ingresar al domicilio, vio a la niña semidesnuda, mientras corría hacia su habitación. Fue ahí donde le contó todo lo que le sucedió.

►TE PUEDE INTERESAR: Asaltaron y golpearon salvajemente a un jubilado para robarle sus ahorros

Una vez que se enteró sobre lo ocurrido, le mandó un mensaje a uno de sus compañeros para que vigilara su casa, porque su pareja se iba a escapar con su otro hijo.

Esto terminó sucediendo, pero el policía fue detenido a las pocas cuadras de darse a la fuga con su auto.

Ante esta situación, le secuestraron el arma y rescataron al niño.

►TE PUEDE INTERESAR: Asesinó a su abuelo a puñaladas, volvió a la escena del crimen y fue detenido

El caso es seguido por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Lomas de Zamora.