Déjà vu: le robaron $10 millones al hermano de Emilio Giménez, el feriante asesinado en 2022

Cuando se encontraba en la esquina de Arenales y lateral norte del Acceso Este, a muy pocas cuadras de donde ultimaron a su hermano años atrás, fue víctima de un hecho de inseguridad. Esa esquina se encontraba, como suele ocurrir, atestada de vehículos que esperaban el semáforo para seguir su rumbo. Pero esto no fue un impedimento para los delincuentes.

Antonio Giménez relató que "apareció una moto atrás mío y siento un estruendo. Me reventaron un vidrio y veo un tipo que mete la mano para agarrar la plata. Yo alcancé a agarrar el bolso también y me gritó: '¡Soltá que te mato!'. Ahí lo largué y lo dejé ir". Claro que el feriante no quiso poner en riesgo su vida atento al antecedente trágico que todavía está fresco en su memoria. "No se puede vivir así", se lamentó.

La víctima del robo en Guaymallén llamó inmediatamente al 911 y al día siguiente radicó la denuncia en una Oficina Fiscal, por lo que se generó un expediente a cargo de la Fiscalía de Robos y Hurtos.

El hombre también aprovechó la situación y se mostró "decepcionado" por la falta de avances en la causa que investiga el asesinato de su hermano, ya que si bien tiene algunos detenidos que todavía no llegan a juicio, también hay un sospechoso prófugo y otros dos asaltantes que no están identificados.

Crimen en Guaymallén

El 15 de septiembre de 2022, Emilio Giménez se encontraba en el Mercado Cooperativo de Guaymallén donde tenía un emprendimiento frutihortícola. Ese día se quedó a almorzar con un grupo de personas y en horas de la siesta salió rumbo a la casa de su madre, en las inmediaciones del club Murialdo. En su camioneta VW Amarok tenía un bolso con $5 millones, ya que el hombre solía moverse con grandes sumas de dinero por su trabajo. La víctima detectó que dos camionetas lo estaban siguiendo y llamó a dos amigos para notificar lo que estaba pasando.

Cuando realizaba el segundo llamado fue encerrado por los vehículos -una Jeep Renegade y una Toyota Rav-. De uno de ellos se bajaron los asaltantes esgrimiendo un arma de fuego, pero Emilio Giménez hizo marcha atrás tratando de escapar e impactó al otro rodado. La situación terminó con los ladrones efectuando un disparo que impactó en el tórax del empresario y huyendo sin el botín que buscaban.

Del sexteto de sospechosos ya hay cinco capturados: Juan Ángel Andrada Mercado (28), si hermano mayor Ricardo Pica (31), Gustavo Rivero (26), su padre Cristian Rivero -que fue el primero en ser capturado- y Walter Corcho Sáez (32), estos últimos tres con fuertes vínculos con la barrabrava de Independiente Rivadavia. El único prófugo en el expediente es Sebastián Martínez Llaneza (21), sobre quien todavía hay vigente una recompensa para quien aporte datos concretos sobre su paradero.