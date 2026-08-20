Tras la viralización del video de una niña de 9 años que estaba manejando un auto en Chubut, las autoridades finalmente dispusieron la sanción para su irresponsable padre que fue quien la filmó y publicó las imágenes en las redes sociales.
Definieron la sanción contra el padre que filmó a su hija de 9 años manejando
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dispuso la sanción para el padre que filmó a su hija de 9 años al volante
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dispuso la inhabilitación del padre que filmó a su hija de 9 años al volante en la localidad chubutense de Lago Puelo.
Fuentes del organismo informaron de manera oficial que el conductor fue identificado y se estableció la suspensión preventiva de su licencia de conducir. Además, las autoridades constataron que su registro se encuentra radicado en la provincia de Chubut.
El indignante video que se hizo viral
El video fue grabado en la localidad patagónica de Lago Puelo, en la provincia Chubut, e inmediatamente generó una fuerte polémica cuando se hizo viral en las redes sociales.
En las imágenes se puede ver a un padre que filmó a su hija de 9 años mientras manejaba un auto por la vía pública y luego decidió publicar las imágenes de la niña en sus redes sociales.
Según informó el medio local ANB Bariloche, el episodio ocurrió mientras el padre paseaba por la ruta con sus hijos. En el video también aparece otro nene dentro del vehículo que era conducido por su hermanita de 9 años.
De hecho, en las imágenes del video se escucha al otro menor preguntar: “Papi, ¿después puedo manejar yo?”. El padre le responde que es imposible porque todavía no llega con los pies a tocar los pedales del vehículo. Luego agrega que su hermana, la niña de 9 años, sí puede hacerlo porque tiene mayor alcance con las piernas.
La situación continúa entre risas mientras la niña permanece totalmente concentrada al volante del auto. “Me lleva a El Bolsón ahora”, bromea el padre, quien luego, orgulloso, le pregunta: “¿Cuántos años tenés?”. La chica responde: “Nueve”.
“¿Y estás manejando? ¿Qué hacés, qué te copiás de tu papá?”, agrega el hombre mientras continúa filmando. Luego tuvo la brillante idea de subir el video a las redes sociales, lo que generó un repudio inmediato de distintos usuarios.