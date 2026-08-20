Definieron la sanción contra el padre que filmó a su hija de 9 años manejando

Las imágenes que filmó el padre de su hija manejando.

El indignante video que se hizo viral

El video fue grabado en la localidad patagónica de Lago Puelo, en la provincia Chubut, e inmediatamente generó una fuerte polémica cuando se hizo viral en las redes sociales.

En las imágenes se puede ver a un padre que filmó a su hija de 9 años mientras manejaba un auto por la vía pública y luego decidió publicar las imágenes de la niña en sus redes sociales.

Según informó el medio local ANB Bariloche, el episodio ocurrió mientras el padre paseaba por la ruta con sus hijos. En el video también aparece otro nene dentro del vehículo que era conducido por su hermanita de 9 años.

De hecho, en las imágenes del video se escucha al otro menor preguntar: “Papi, ¿después puedo manejar yo?”. El padre le responde que es imposible porque todavía no llega con los pies a tocar los pedales del vehículo. Luego agrega que su hermana, la niña de 9 años, sí puede hacerlo porque tiene mayor alcance con las piernas.

La situación continúa entre risas mientras la niña permanece totalmente concentrada al volante del auto. “Me lleva a El Bolsón ahora”, bromea el padre, quien luego, orgulloso, le pregunta: “¿Cuántos años tenés?”. La chica responde: “Nueve”.

“¿Y estás manejando? ¿Qué hacés, qué te copiás de tu papá?”, agrega el hombre mientras continúa filmando. Luego tuvo la brillante idea de subir el video a las redes sociales, lo que generó un repudio inmediato de distintos usuarios.